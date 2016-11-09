Подсудное дело: блогер обвинил Меланию Трамп в оказании эскорт-услуг



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Еще во время предвыборной гонки между Дональдом Трампом и Хиллари Клинтон, конкуренты миллиардера только и делали, что искали компромат на его семью.

Конечно же, первой под удар попала супруга Дональда Мелания, которая в прошлом была успешной моделью.

Стараниями журналистов в августе прошлого года в сеть попали откровенные снимки тогда еще будущей первой леди США, сделанные для журнала Max Magazine в 1996 году. А чуть позже блогер Уэбстер Тарпли дал скандальное интервью порталу Daily Mail, в котором заявил, что в 90-х Мелания занималась эскорт-услугами.

Конечно, эта новость вызвала огромный резонанс в обществе, но, благо, оказалась ложью. Адвокаты Мелании отреагировали на клевету жестко, заявив, что подадут в суд и на издание, и на блогера. Журналисты, конечно, пост удалили и принесли извинения, а вот Уэбстер Тарпли попытался оправдаться и доказать, что ничего плохого не имел в виду. Однако у него это не вышло: несмотря на утверждения блогера, что он написал свой пост исходя из слухов, суд возбудил против него дело, апеллируя тем, что многие под «эскортом» понимают «проституцию». Кажется, у Уэбстера сыграла зависть: ведь не каждый мужчина может похвастаться такой красавицей рядом.

Джерело: graziamagazine.ru