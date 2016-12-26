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    Похороны Джорджа Майкла пройдут в обстановке секретности

    • Сьогодні, 07:33
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    Внезапная кончина Джорджа Майкла 25 января 2016 года стала большим ударом для мировой общественности, и конечно, многие подозревали, что причиной смерти 53-летнего британского музыканта стал суицид или передозировка наркотиков.

     В минувший понедельник, спустя два с половиной месяца расследования, был вынесен окончательный вердикт: Джордж Майкл умер естественной смертью — от сердечной недостаточности и болезни печени.

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    Тело певца наконец-то передали семье, а это значит, что похороны легенды поп-музыки состоятся совсем скоро.

    Однако, журналисты и почтенная публика могут не рассчитывать на приглашения: родственники Майкла сообщили, что траурная церемония пройдет без присутствия посторонних. Такое решение они приняли давно, и даже бойфренда Фади Фаваза, который обнаружил бездыханного музыканта в его собственной кровати, на похороны не позвали. Чем, к слову, вызвали целую волну спекуляций в прессе. Напомним, родственники обвиняют Фаваза не только в меркантильных намерениях, но и в бездействии: в СМИ попала запись разговора Фади со службой спасения тем рождественским утром, из которой стало понятно, что он не торопился вызывать медиков.
    Стихийный мемориал возле дома Джорджа Майкла
    По сообщению британских газет, подробности похоронного ритуала также держатся в тайне. Но наверняка, на ней будут присутствовать и близкие друзья певца. Например, Джери Халливел (Хорнер), которая на этой неделе поделилась своими переживаниями в СМИ: «Я обожала его. Когда я ушла из Spice Girls, он взял меня под свое крыло. Он был потрясающим человеком, абсолютно нормальным. И очень щедрым! Это очень печально, когда уходят из жизни те, кого мы так любим». Оказалось, что в свое время Джордж Майкл сильно помог Джери: купил ей машину, приютил, поддержал в содержании дочери. И это только одно из немногих добрых дел, что успел совершить при жизни британский музыкант и известный филантроп.

    Джерело: graziamagazine.ru

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