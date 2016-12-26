Похороны Джорджа Майкла пройдут в обстановке секретности

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Внезапная кончина Джорджа Майкла 25 января 2016 года стала большим ударом для мировой общественности, и конечно, многие подозревали, что причиной смерти 53-летнего британского музыканта стал суицид или передозировка наркотиков.

В минувший понедельник, спустя два с половиной месяца расследования, был вынесен окончательный вердикт: Джордж Майкл умер естественной смертью — от сердечной недостаточности и болезни печени.

Тело певца наконец-то передали семье, а это значит, что похороны легенды поп-музыки состоятся совсем скоро.

Однако, журналисты и почтенная публика могут не рассчитывать на приглашения: родственники Майкла сообщили, что траурная церемония пройдет без присутствия посторонних. Такое решение они приняли давно, и даже бойфренда Фади Фаваза, который обнаружил бездыханного музыканта в его собственной кровати, на похороны не позвали. Чем, к слову, вызвали целую волну спекуляций в прессе. Напомним, родственники обвиняют Фаваза не только в меркантильных намерениях, но и в бездействии: в СМИ попала запись разговора Фади со службой спасения тем рождественским утром, из которой стало понятно, что он не торопился вызывать медиков.

По сообщению британских газет, подробности похоронного ритуала также держатся в тайне. Но наверняка, на ней будут присутствовать и близкие друзья певца. Например, Джери Халливел (Хорнер), которая на этой неделе поделилась своими переживаниями в СМИ: «Я обожала его. Когда я ушла из Spice Girls, он взял меня под свое крыло. Он был потрясающим человеком, абсолютно нормальным. И очень щедрым! Это очень печально, когда уходят из жизни те, кого мы так любим». Оказалось, что в свое время Джордж Майкл сильно помог Джери: купил ей машину, приютил, поддержал в содержании дочери. И это только одно из немногих добрых дел, что успел совершить при жизни британский музыкант и известный филантроп.

Джерело: graziamagazine.ru