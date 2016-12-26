Похороны Джорджа Майкла пройдут в обстановке секретности
- Сьогодні, 07:33
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Розсилка
Внезапная кончина Джорджа Майкла 25 января 2016 года стала большим ударом для мировой общественности, и конечно, многие подозревали, что причиной смерти 53-летнего британского музыканта стал суицид или передозировка наркотиков.
В минувший понедельник, спустя два с половиной месяца расследования, был вынесен окончательный вердикт: Джордж Майкл умер естественной смертью — от сердечной недостаточности и болезни печени.
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Тело певца наконец-то передали семье, а это значит, что похороны легенды поп-музыки состоятся совсем скоро.
Однако, журналисты и почтенная публика могут не рассчитывать на приглашения: родственники Майкла сообщили, что траурная церемония пройдет без присутствия посторонних. Такое решение они приняли давно, и даже бойфренда Фади Фаваза, который обнаружил бездыханного музыканта в его собственной кровати, на похороны не позвали. Чем, к слову, вызвали целую волну спекуляций в прессе. Напомним, родственники обвиняют Фаваза не только в меркантильных намерениях, но и в бездействии: в СМИ попала запись разговора Фади со службой спасения тем рождественским утром, из которой стало понятно, что он не торопился вызывать медиков.
Джерело: graziamagazine.ru