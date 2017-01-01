Похожа на зефир: 49-летняя Памела Андерсон надела неудачное платье



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На днях Памела Андерсон приехала в Венецию на открытие персональной выставки своего давнего друга, фотографа Дэвида ЛаШапель.

Собравшаяся на мероприятии пресса обсуждала больше наряд знаменитости, нежели работы ее приятеля.

Дело в том, что 49-летняя Памела вышла в свет в довольно легкомысленном наряде, из-за которого многие сравнили звезду с клубничным зефиром. Андерсон предстала перед гостями выставки и журналистами в розовом платье-футляре, похожем на наряд куклы барби. Свой наивный, но при этом сексуальный образ, знаменитость дополнила черными солцезащитными очками и босоножками на высоких каблуках.

Поклонники сошлись во мнении, что Памела свершила большую ошибку, выбрав подобный наряд, сделавший ее похожей на клубничный десерт. Платье вместо того, чтобы скрыть слабые стороны фигуры актрисы, наоборот, лишь еще больше подчеркнуло недостатки. А нарочито розовый цвет на яркой блондинке смотрелся довольно вульгарно.

Джерело: graziamagazine.ru