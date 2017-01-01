Поклонники подарили украинской певице Руслане звезду



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Об этом артистка рассказала в соцсети.

«Теперь на звездном небе можно найти мою звездочку. Мои поклонники преподнесли мне необычный подарок!» – написала на своей страничке в соцсети победительница международного песенного конкурса «Евровидение-2004» Руслана.

«Сегодня в аэропорту меня встретили поклонники. Хотя правильнее сказать, что это не поклонники, а моя большая семья, Они не только следят за моим творчеством, но и во всем меня поддерживают. Сегодня они мне преподнесли особенный подарок – подарили звезду, назвали ее моим именем. Теперь на небе по координатам RA 19h 13 m 50.62 s. Dec +42°56' 9.6'' можно найти звезду Ruslana», – рассказала певица.