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    Шоу-біз

    Поклонники подарили украинской певице Руслане звезду

    • Сьогодні, 14:32
    • Розсилка

    Об этом артистка рассказала в соцсети.

    «Теперь на звездном небе можно найти мою звездочку. Мои поклонники преподнесли мне необычный подарок!» – написала на своей страничке в соцсети победительница международного песенного конкурса «Евровидение-2004» Руслана.

    «Сегодня в аэропорту меня встретили поклонники. Хотя правильнее сказать, что это не поклонники, а моя большая семья, Они не только следят за моим творчеством, но и во всем меня поддерживают. Сегодня они мне преподнесли особенный подарок – подарили звезду, назвали ее моим именем. Теперь на небе по координатам  RA 19h 13 m 50.62 s. Dec +42°56' 9.6'' можно найти звезду Ruslana», – рассказала певица.

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    Поклонники подарили украинской певице Руслане звезду
    Поклонники подарили украинской певице Руслане звезду
    Поклонники подарили украинской певице Руслане звезду
    Поклонники подарили украинской певице Руслане звезду
    Поклонники подарили украинской певице Руслане звезду
    Поклонники подарили украинской певице Руслане звезду
    Поклонники подарили украинской певице Руслане звезду
    Поклонники подарили украинской певице Руслане звезду
    Поклонники подарили украинской певице Руслане звезду
    Поклонники подарили украинской певице Руслане звезду

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