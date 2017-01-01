Пол Маккартни выступил на новогодней вечеринке Романа Абрамовича
- Вчора, 07:08
-
Розсилка
Пол Маккартни вместе с группой The Killers спел для гостей Романа Абрамовича на новогодней вечеринке, прошедшей на Сен-Бартелеми.
Об этом своим читателям рассказал журнал Billboard, а на страницах инди-рок-коллектива в соцсетях появились видеофрагменты выступления.
На записях, которыми участники праздника поделились в Сети, можно услышать песню Helter Skelter из двойного альбома The Beatles, выпущенную в 1968 году.
Пусть этот год будет счастливым и мирным для вас, вашей семьи и всего мира,– поздравил сэр Пол Маккартни фолловеров в Instagram с Новым годом. Известно, что его ближайший концерт, запланированный на апрель, пройдет в Японии.
Джерело: Spletnik