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    Шоу-біз

    Пол Маккартни выступил на новогодней вечеринке Романа Абрамовича

    • Вчора, 07:08
    • Розсилка

    Пол Маккартни вместе с группой The Killers спел для гостей Романа Абрамовича на новогодней вечеринке, прошедшей на Сен-Бартелеми.

     Об этом своим читателям рассказал журнал Billboard, а на страницах инди-рок-коллектива в соцсетях появились видеофрагменты выступления.

    На записях, которыми участники праздника поделились в Сети, можно услышать песню Helter Skelter из двойного альбома The Beatles, выпущенную в 1968 году.

    Пусть этот год будет счастливым и мирным для вас, вашей семьи и всего мира,– поздравил сэр Пол Маккартни фолловеров в Instagram с Новым годом. Известно, что его ближайший концерт, запланированный на апрель, пройдет в Японии.

    So far, so good

    Видео опубликовано The Killers (@thekillers)




    Джерело: Spletnik

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