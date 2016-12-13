Полиция арестовала сталкера Тейлор Свифт

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Тейлор Свифт может спать спокойно – полиция арестовала сталкера, который запугивал девушку более года.

Навязчивым поклонником оказался 29-летний Мохаммед Джаффар, которому уже предъявлены обвинения в преследовании и проникновении в дом певицы.

Джаффар неоднократно пытался проникнуть в дом к Свифт, которая живет в элитном жилом комплексе на Роад-Айленде. В феврале этого года ему наконец удалось попасть внутрь дома, и Тейлор сразу же вызвала полицию, однако Джаффару удалось скрыться.

После этого он несколько раз писал ей сообщения в Twitter, где предлагал встретиться. Теперь певица относится к своей безопасности более серьезно, но все еще боится, что в ее дом может попасть посторонний. Пока ее преследователь находится под следствием, у него есть шанс выйти под залог в 20 тысяч долларов.

Джерело: popcornnews