  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-біз
    Шоу-біз

    Полиция арестовала сталкера Тейлор Свифт

    • Сьогодні, 17:17
    • Розсилка

    Тейлор Свифт может спать спокойно – полиция арестовала сталкера, который запугивал девушку более года.

    Навязчивым поклонником оказался 29-летний Мохаммед Джаффар, которому уже предъявлены обвинения в преследовании и проникновении в дом певицы.

    Читайте також

    Джаффар неоднократно пытался проникнуть в дом к Свифт, которая живет в элитном жилом комплексе на Роад-Айленде. В феврале этого года ему наконец удалось попасть внутрь дома, и Тейлор сразу же вызвала полицию, однако Джаффару удалось скрыться.

    После этого он несколько раз писал ей сообщения в Twitter, где предлагал встретиться. Теперь певица относится к своей безопасности более серьезно, но все еще боится, что в ее дом может попасть посторонний. Пока ее преследователь находится под следствием, у него есть шанс выйти под залог в 20 тысяч долларов.

    Джерело: popcornnews

    Читайте також
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ