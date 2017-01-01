Полина Гагарина опубликовала первое фото дочки в соцсети

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celz.ru Российская певица Полина Гагарина

Полина Гагарина наконец-то подтвердила новость о рождении ребенка, сообщила его пол и опубликовала первое фото на своей странице в социальной сети Instagram.

Итак, они с Дмитрием Исхаковым стали родителями девочки. У Полины Гагариной уже есть 9-летний сын Андрей от первого брака с актером Петром Кисловым.

Напомним, что российская артистка до последнего скрывала свою беременность и морочила голову поклонникам. Но рано или поздно, все тайное становится явным.

И наконец-то, Полина Гагарина откровенно рассказала о родах, врачах и о новорожденной дочке:

«В этом посте, у себя на страничке, я хочу сама своими словами рассказать вам о волшебном событии, которое случилось в нашей семье на днях, - это рождение ребенка.

Прежде всего я хочу поблагодарить замечательных врачей перинатального медицинского центра на Севастопольском и лично моего прекрасного доктора Клавдию Васильевну Бондаренко! Не было никакого страха, нервов и лишних вмешательств. Только я, муж и врач, который помог появиться на свет нашей малышке. Очень внимательный и чуткий персонал, не просто профессиональные врачи, а люди, которые прислушивались к моим чувствам и желаниям. Спасибо за комфортное пребывание, за заботу и уход, я искренне вам доверяю и с радостью рекомендую всем будущим мамам.

Дорогие мои читатели, друзья и поклонники! Вам отдельное и самое сердечное спасибо за понимание и доброту. Вы самые лучшие. Люблю»,- трогательно подписала певица снимок с малышкой.

Полина Гагарина с малышкой