Помирились? Анджелина Джоли и Брэд Питт будут продавать оливковое масло



Розсилка ВІДПРАВИТИ

После долгих разбирательств относительно судьбы французского поместья Шато Мираваль бывшие супруги Анджелина Джоли и Брэд Питт решили не продавать недвижимость.

По их мнению, это поместье является отличной инвестицией в будущее их детей.

Судя по всему, актеры научились не смешивать свою личную жизнь и рабочие отношения. Так, недавно стало известно, что Джоли и Питт запустили новый совместный бизнес по производству оливкового масла. На бутылке нового продукта красуется этикетка с именами бывших супругов и названием поместья Miraval.

На данный момент приобрести масло можно в двух гастрономических бутиках во Франции и при помощи онлайн заказа в Интернете. Стоимость одной бутылки составляет 30 долларов.

По слухам, продукт от Анджелины и Брэда скоро появится в продаже в ограниченном количестве и в других странах Европы. Помимо масла покупатели могут приобрести и винтажное розовое вино, на этикетке которого указаны имена Джоли и Питта и название их поместья.

Джерело: graziamagazine.ru