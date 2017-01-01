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    Помирились? Анджелина Джоли и Брэд Питт будут продавать оливковое масло

    • Сьогодні, 12:01
    • Розсилка

    После долгих разбирательств относительно судьбы французского поместья Шато Мираваль бывшие супруги Анджелина Джоли и Брэд Питт решили не продавать недвижимость.

    По их мнению, это поместье является отличной инвестицией в будущее их детей.

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    Судя по всему, актеры научились не смешивать свою личную жизнь и рабочие отношения. Так, недавно стало известно, что Джоли и Питт запустили новый совместный бизнес по производству оливкового масла. На бутылке нового продукта красуется этикетка с именами бывших супругов и названием поместья Miraval.

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    На данный момент приобрести масло можно в двух гастрономических бутиках во Франции и при помощи онлайн заказа в Интернете. Стоимость одной бутылки составляет 30 долларов.

    По слухам, продукт от Анджелины и Брэда скоро появится в продаже в ограниченном количестве и в других странах Европы. Помимо масла покупатели могут приобрести и винтажное розовое вино, на этикетке которого указаны имена Джоли и Питта и название их поместья.

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    Помирились? Анджелина Джоли и Брэд Питт будут продавать оливковое масло
    Помирились? Анджелина Джоли и Брэд Питт будут продавать оливковое масло
    Помирились? Анджелина Джоли и Брэд Питт будут продавать оливковое масло
    Помирились? Анджелина Джоли и Брэд Питт будут продавать оливковое масло
    Помирились? Анджелина Джоли и Брэд Питт будут продавать оливковое масло
    Помирились? Анджелина Джоли и Брэд Питт будут продавать оливковое масло
    Помирились? Анджелина Джоли и Брэд Питт будут продавать оливковое масло
    Помирились? Анджелина Джоли и Брэд Питт будут продавать оливковое масло
    Помирились? Анджелина Джоли и Брэд Питт будут продавать оливковое масло
    Помирились? Анджелина Джоли и Брэд Питт будут продавать оливковое масло
    Помирились? Анджелина Джоли и Брэд Питт будут продавать оливковое масло
    Помирились? Анджелина Джоли и Брэд Питт будут продавать оливковое масло
    Помирились? Анджелина Джоли и Брэд Питт будут продавать оливковое масло
    Помирились? Анджелина Джоли и Брэд Питт будут продавать оливковое масло
    Помирились? Анджелина Джоли и Брэд Питт будут продавать оливковое масло
    Помирились? Анджелина Джоли и Брэд Питт будут продавать оливковое масло
    Помирились? Анджелина Джоли и Брэд Питт будут продавать оливковое масло
    Помирились? Анджелина Джоли и Брэд Питт будут продавать оливковое масло
    Помирились? Анджелина Джоли и Брэд Питт будут продавать оливковое масло
    Помирились? Анджелина Джоли и Брэд Питт будут продавать оливковое масло
    Помирились? Анджелина Джоли и Брэд Питт будут продавать оливковое масло
    Помирились? Анджелина Джоли и Брэд Питт будут продавать оливковое масло
    Помирились? Анджелина Джоли и Брэд Питт будут продавать оливковое масло
    Помирились? Анджелина Джоли и Брэд Питт будут продавать оливковое масло
    Помирились? Анджелина Джоли и Брэд Питт будут продавать оливковое масло
    Помирились? Анджелина Джоли и Брэд Питт будут продавать оливковое масло

    Джерело: graziamagazine.ru

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