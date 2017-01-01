Помолодевшая 49-летняя Николь Кидман блеснула в Каннах

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49-летняя Николь Кидман в этом году на Каннском фестивале представляет сразу четыре фильма.

Каждый выход актрисы на красную дорожку становится целым событием — ведь на этот раз стилисты звезды постарались на славу. Сегодня знаменитость позировала фотографам на фотоколле по случаю презентации картины греческого режиссера Йоргоса Лантимоса «Убийство священного оленя». Нежный и романтичный образ Николь, которая выглядела лет на 20 моложе, поразил присутствовавших коллег и поклонников актрисы. Фанаты не могут поверить, что уже через две недели Кидман исполнится 50 лет. Ведь она выглядит, как юная голливудская дива. Свое платье на тонких бретельках с необычайно красивым орнаментом актриса дополнила босоножками на высоком каблуке. Белокурые волосы звезды были уложены в объемные слегка небрежные локоны. Судя по восторженным отзывам поклонников Кидман в Сети, этот образ стал самым любимым для ее фанатов.

Джерело: graziamagazine.ru