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    Шоу-біз

    Помолодевшая 49-летняя Николь Кидман блеснула в Каннах

    • Сьогодні, 09:06
    • Розсилка

    49-летняя Николь Кидман в этом году на Каннском фестивале представляет сразу четыре фильма.

    Каждый выход актрисы на красную дорожку становится целым событием — ведь на этот раз стилисты звезды постарались на славу. Сегодня знаменитость позировала фотографам на фотоколле по случаю презентации картины греческого режиссера Йоргоса Лантимоса «Убийство священного оленя». Нежный и романтичный образ Николь, которая выглядела лет на 20 моложе, поразил присутствовавших коллег и поклонников актрисы. Фанаты не могут поверить, что уже через две недели Кидман исполнится 50 лет. Ведь она выглядит, как юная голливудская дива. Свое платье на тонких бретельках с необычайно красивым орнаментом актриса дополнила босоножками на высоком каблуке. Белокурые волосы звезды были уложены в объемные слегка небрежные локоны. Судя по восторженным отзывам поклонников Кидман в Сети, этот образ стал самым любимым для ее фанатов.

    Джерело: graziamagazine.ru

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