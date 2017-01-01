Помощница Кейт Миддлтон уволилась из-за кризиса в королевской семье



Розсилка ВІДПРАВИТИ

О чем бы нам не говорили счастливые снимки и интервью принца Уильяма и Кейт Миддлтон, кажется, в их семье действительно наступил серьезный кризис.

Об этом заявила помощница герцогов Кембриджских, которая уволилась из-за невыносимой обстановки и излишней требовательности нанимателей.

Как пишет британское издание The Sun, 35-летняя Сэнди Райс трудилась у Кейт и Уильяма на протяжении двух лет: в ее обязанности входили закупка продуктов, уборка, стирка и готовка. Однако в последнее время Кейт и Уильям начали ставить Сэнди все больше и больше задач, из-за чего у женщины вообще не осталось времени на себя. «Она очень трудолюбива, но их требования были слишком высоки даже для нее. Ей предложили работать не только в Норфолке, но и в Кенсингтонском дворце. Это невозможно, у нее не осталось времени на личную жизнь», — говорят инсайдеры.

Те же источники сообщили, что некогда снисходительные и понимающие герцоги Кембриджские стали срываться на домработницу из-за кризиса в их семье. По словам инсайдера, в отношениях Кейт и Уильяма серьезный разлад после нашумевшего отдыха принца на горнолыжном курорте. Более того, пара даже посещает семейного психолога, однако об окончательном перемирии речи идти не может. Напомним, в марте этого года стало известно о веселом отпуске принца Уияльма, куда он направился в одиночестве, без Кейт Миддлтон. Сначала вездесущие папарацци сфотографировали герцога в объятиях австралийской модели, а потом на танцполе в ночном клубе в окружении других женщин. Говорят, после этого инцидента супруги чуть было не развелись, однако решили дать второй шанс своим отношениям.

Джерело: graziamagazine.ru