Попались: Леди Гагу застали за поцелуями с новым бойфрендом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

После разрыва с Тейлором Кинни летом 2016 года Леди Гага недолго горевала в одиночестве: по сообщениям западных таблоидов, певица закрутила роман со своим агентом Кристианом Карино.

Слухи об их романе начались после выступления артистки на Super Bowl, где очевидцы застали Гагу и Кристиана за объятиями.

Правда, пара тогда не подтвердила свои отношения, но и не опровергла. Впрочем, опровергать больше нечего: певицу и ее агента подловили на выходе после вечеринки в отеле Sunset Towers. Пока Кристиан и Леди Гага спускались по лестнице, молодой человек вежливо накинул на плечи певицы свой пиджак, а она, в свою очередь, одарила его нежным и долгим поцелуям. Более того, весь вечер пара не отходила друг от друга и все время держалась за руку.

Да уж, одними рабочими отношениями тут и не пахнет — между ними точно роман. Только вот когда Леди Гага его подтвердит? Или боится открывать личную жизнь после громкого расставания с Кинни?

Джерело: graziamagazine.ru