Поразительное сходство: в сети нашли двойника Анджелины Джоли

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По словам девушки, она устала от сравнения с Анджелиной, более того, она и не ищет этой славы

Пользователи интернета нашли еще одну девушку, постарше, которую постоянно путают с голливудской актрисой. Знакомьтесь, 34-летняя Мелисса Бейзен, мать двоих детей, которая живет в штате Висконсин. Если «первый двойник» пользуется образами и славой Джоли, то вот Мелисса, напротив, страдает от надоедливых фанатов и просьб сфотографироваться. По словам девушки, она устала от сравнения с Анджелиной, более того, она и не ищет этой славы.

«Это настоящее безумие. Я получила славу, но это забавно. Джоли всегда была моим кумиром», — признается Мелисса. По словам девушки, она не считает себя красивой, однако сходство со звездой заметила еще в юношестве. Тем не менее, по словам Мелиссы, ее внешность далека от идеальной, а вот внешность Анджелины как раз и есть идеал.

Кстати, от повышенного внимания со стороны соседей, прохожих и СМИ страдает не только Мелисса, но и ее супруг. Он устал отбиваться от поклонников жены, да и вовсе считает неправильным то, что Бейзен принимают за ту, кем она не является. Кажется, он просто завидует.

Джерело: graziamagazine.ru