Порыв, страсть и любовь в новой песне Тины Кароль «Я не перестану»

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Новый трек стал третьим релизом из нового альбома певицы

Сегодня в сети появилась новая песня Тины Кароль «Я не перестану», которая стала саунд-треком к сериалу, который выйдет этой весной «Хороший парень» на канале 1+1.

По словам Тины, работать над новой песней было вдвойне ответственно: «В песне «Я не перестану» я старалась передать крик души, порыв, страсть, любовь, — рассказала Тина. — Я счастлива быть частью большого кино проекта. На мой взгляд, песня очень точно описывает накал страстей и эмоций в сериале «Хороший парень».

Новый трек стал третьим релизом из нового альбома певицы. Песня доступна для прослушивания на официальном сайте Кароль, а также для скачивания в iTunes

Премьера сериала «Хороший парень» состоится сегодня в 21:00 на канале 1+1.