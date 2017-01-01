После «Евровидения» иностранцы покупают пластинки Onuka за €100

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Ната Жижченко после выступления на музыкальном конкурсе стала популярной на виниле в Европе

Спрос на Onuka за рубежом после выступления на «Евровидении» продолжает расти. На прошлой неделе «Главком» сообщал о прорыве Наты Жижченко и ее музыкантов в европейских чартах.

Оказалось, что иностранцы готовы слушать украинскую фолькотронику не только на цифровых устройствах, но и на виниловых пластинках. Более того, они проявляли интерес к Onuka еще до конкурса. Об этом Karabas Live рассказал Андрей Смирнов, владелец лейбла Aby Sho Music.

«В ночь после финала «Евровидения» иностранцы купили у меня пять пластинок с мини-альбомом Onuka «Vidlik». За первую неделю после окончания конкурса мы продали 10 винилов. Еще 5 пластинок «Vidlik» купил один американец для своего магазина. Сейчас по пластинке за два-три дня уходит стабильно», - отметил Смирнов.

«Успехом среди иностранцев пользуется и первый альбом Onuka: после «Евровидения» мой приятель, который раньше выкупил у меня 20 экземпляров релиза, продал 9 копий по средней цене в 100 евро», - добавил владелец лейбла.

фото: инстаграм Aby Sho Music

Интересно, что за границей Onuka привлекает не только европейцев. Чаще всего пластинки покупают в Австралии, Японии, США, Англии, Аргентине, Эстонии, Франции, Ирландии.

Вместе с «Vidlik» большинство иностранных покупателей берут еще одну-две украинские пластинки из каталога Aby Sho Music. Самым большим спросом пользуются сборник рэгги и альбом Cape Cod.

«Вообще фанаты у Onuka из Европы появились еще до «Евровидения». Один слушатель из Испании забросал меня письмами с просьбами продать ему все, что только можно, с музыкой Наты. Теперь в его коллекции есть пластинка и диск с первым альбомом и «Vidlik» — в обычном и в «сером» издании. О сером «Vidlik» нужно сказать отдельно: из-за ошибки с печатью часть тиража пластинки вышла в сером цвете. Таких пластинок было всего 13 штук, продавал их только друзьям.

Испанцу специально выделил одну из своей коллекции. После «Евровидения» он написал мне восторженное письмо о Нате. Испанец был счастлив, что раньше многих открыл для себя ее талант, еще и всех своих друзей на Onuka подсадил. Он даже приезжал на ее концерт с НАОНИ в Киев в декабре. До сих пор хранит фото билета в рамочке», - прокомментировал Смирнов.