После победы на «Евровидении-2017» Сальвадор Собрал лидирует в мировых чартах



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В прошлую субботу в Киеве состоялся финал вокального конкурса «Евровидение», победу на котором одержал Сальвадор Собрал.

Вокалист, принесший Португалии первую в истории победу на «Евровидении», мгновенно покорил сердца слушателей Европы: конкурсная композиция Amar Pelos Dois возглавила чарты iTunes в Испании, Голландии, Финляндии, Швеции и Португалии, а также заняла место в пятерке еще в 7 странах.

Не менее популярной композиция Сальвадора Собрал стала и на YouTube: сумма просмотров двух выступлений победителя «Евровидения-2017» к настоящему моменту уже превысила отметку в 7 миллионов просмотров.

Напомним, что по результатам голосования компетентного жюри и телезрителей Сальвадор Собрал из Португалии с романтической балладой набрал 758 баллов. Выступление Сальвадора настолько покорило телезрителей и музыкантов, что буквально через несколько дней, норвежский певец и скрипач, который выиграл «Евровидение» в 2009 году, Александр Рыбак записал кавер на песню Amar Pelos Dois.

