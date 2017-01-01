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    После победы на «Евровидении-2017» Сальвадор Собрал лидирует в мировых чартах

    • Сьогодні, 14:23
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    В прошлую субботу в Киеве состоялся финал вокального конкурса «Евровидение», победу на котором одержал Сальвадор Собрал.

    Вокалист, принесший Португалии первую в истории победу на «Евровидении», мгновенно покорил сердца слушателей Европы: конкурсная композиция Amar Pelos Dois возглавила чарты iTunes в Испании, Голландии, Финляндии, Швеции и Португалии, а также заняла место в пятерке еще в 7 странах.

    Не менее популярной композиция Сальвадора Собрал стала и на YouTube: сумма просмотров двух выступлений победителя «Евровидения-2017» к настоящему моменту уже превысила отметку в 7 миллионов просмотров.

    Напомним, что по результатам голосования компетентного жюри и телезрителей  Сальвадор Собрал из Португалии с романтической балладой набрал 758 баллов. Выступление Сальвадора настолько покорило телезрителей и музыкантов, что буквально через несколько дней, норвежский певец и скрипач, который выиграл «Евровидение» в 2009 году, Александр Рыбак записал кавер на песню Amar Pelos Dois.

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