После провала на отборе «Евровидения» Tayanna выпустила новый клип

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Режиссером четвертого клипа певицы стал Алан Бадоев

По словам Бадоева, атмосфера клипа, утонченный образ певицы в белом платье и постоянное присутствие в кадре воды превратили видео в эротику.

«Для меня важно видеть каждый вдох и выдох Таянны. В этом ролике мы показываем, как героиня сдерживает эмоции, заглушая крик выпитой водой, обретает силы и красоту, танцует на стёклах, не чувствуя боли», - рассказал Алан Бадоев.

В свою очередь, Tayanna (Татьяна Решетняк) отметила, что эта работа, как и предыдущие, очень близка ей - в каждую композицию певица вкладывает частичку души, создавая текст и мелодию.



«Я сприймаю цей кліп, як відеориму до моїх віршів. Мені подобається спостерігати за тією героїнею, що дивиться на мене з екрану, - комментирует результат совместной работы Tayanna.

Отметим, что впервые кадры из клипа «Не люби» были показаны во время прямых эфиров нацотбора на «Евровидение 2017».