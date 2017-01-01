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    После провала на отборе «Евровидения» Tayanna выпустила новый клип

    • Сьогодні, 14:32
    • Розсилка

    Режиссером четвертого клипа певицы стал Алан Бадоев

    По словам Бадоева, атмосфера клипа, утонченный образ певицы в белом платье и постоянное присутствие в кадре воды превратили видео в эротику.

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    «Для меня важно видеть каждый вдох и выдох Таянны. В этом ролике мы показываем, как героиня сдерживает эмоции, заглушая крик выпитой водой, обретает силы и красоту, танцует на стёклах, не чувствуя боли», - рассказал Алан Бадоев.

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    После провала на отборе «Евровидения» Tayanna выпустила новый клип
    После провала на отборе «Евровидения» Tayanna выпустила новый клип
    После провала на отборе «Евровидения» Tayanna выпустила новый клип
    После провала на отборе «Евровидения» Tayanna выпустила новый клип
    После провала на отборе «Евровидения» Tayanna выпустила новый клип
    После провала на отборе «Евровидения» Tayanna выпустила новый клип
    После провала на отборе «Евровидения» Tayanna выпустила новый клип
    После провала на отборе «Евровидения» Tayanna выпустила новый клип
    После провала на отборе «Евровидения» Tayanna выпустила новый клип
    После провала на отборе «Евровидения» Tayanna выпустила новый клип
    После провала на отборе «Евровидения» Tayanna выпустила новый клип
    Таню Муиньо, Ярослав Бугаев

    В свою очередь, Tayanna (Татьяна Решетняк) отметила, что эта работа, как и предыдущие, очень близка ей - в каждую композицию певица вкладывает частичку души, создавая текст и мелодию.

    «Я сприймаю цей кліп, як відеориму до моїх віршів. Мені подобається спостерігати за тією героїнею, що дивиться на мене з екрану, - комментирует результат совместной работы Tayanna.

    Отметим, что впервые кадры из клипа «Не люби» были показаны во время прямых эфиров нацотбора на «Евровидение 2017». 

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