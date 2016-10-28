После провального выступления Мэрайя Кери отказалась от социальных сетей

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Певица не выдержала осуждения в Сети

Мэрайя Кэри приняла решение отказаться от общения в социальных сетях. К такому отчаянному шагу певицу подтолкнуло ее недавнее провальное выступление на ежегодном шоу в Нью-Йорке Dick Clark’s New Year’s Rockin' Eve.

Звезда спела всего лишь несколько вступительных строк в песне, а после начала просто говорить в микрофон и бесцельно передвигаться по сцене. А в это время танцоры продолжали исполнять поставленный номер.

После выступления Мэрайя заявила, что плохо слышала музыку и поэтому не смогла допеть композицию. Затем ее представители сообщили, что певица из-за подготовки к гастрольному туру не успела подготовиться к этому выступлению. Организаторы шоу были возмущены подобным поведением звезды и отметили, что собираются подать на нее в суд.

Вскоре после этого сама Кэри обратилась к поклонникам, опубликовав голосовое сообщение в «Твиттере». По словам знаменитости, что в этом казусе виновата техническая команда шоу, которая хотела ее прилюдно унизить. Она призналась, что обязательно продолжить работать, но сейчас больше времени хочет провести с семьей и со своими детьми.

Джерело: graziamagazine.ru