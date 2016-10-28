После провального выступления Мэрайя Кери отказалась от социальных сетей
- Сьогодні, 08:41
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Певица не выдержала осуждения в Сети
Мэрайя Кэри приняла решение отказаться от общения в социальных сетях. К такому отчаянному шагу певицу подтолкнуло ее недавнее провальное выступление на ежегодном шоу в Нью-Йорке Dick Clark’s New Year’s Rockin' Eve.
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Звезда спела всего лишь несколько вступительных строк в песне, а после начала просто говорить в микрофон и бесцельно передвигаться по сцене. А в это время танцоры продолжали исполнять поставленный номер.
Джерело: graziamagazine.ru