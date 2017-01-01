После развода сын Джанет Джексон останется жить с ней

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После грустной новости о разводе 50-летней Джанет Джексон с 42-летним катарским миллиардером Виссамом аль-Маной стало известно, с кем будет жить трехмесячный сын пары.

По сообщениям источников, малыш Исса останется с матерью, однако отцу разрешено видеться с наследником в любое время. Говорят, что, несмотря на все разногласия, Джанет и Виссам пришли к мирному расставанию ради сына. «Они договорились, что будут хорошими родителями, даже, если не будут жить вместе. Исса остается жить с Джанет в Лондоне», — поделился с журналистами осведомленный источник.

Кстати, инсайдеры сообщают, что после официального развода Джексон имеет полное право претендовать на половину состояния Виссама, а это, на минуточку, полмиллиарда долларов. Однако к дележке имущества пара еще не приступила.

Напомним, Джанет Джексон и Виссам аль-Мана поженились в 2012 году, а в начале этого года наконец-то стали родителями. Однако новорожденный сын так и не смог спасти отношения родителей: говорят, что главной причиной разрыва стало непреодолимое желание Виссама держать все под контролем, а так же его дикая ревность (к кому только — непонятно).

Джерело: graziamagazine.ru