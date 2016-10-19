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    После слухов о принятии ислама Линдси Лохан появилась на пляже в буркини

    • Сьогодні, 07:29
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    В СМИ в последнее время часто появляются слухи о том, что 30-летняя Линдси Лохан, известная своей любовью к скандалам и эпатажу, приняла ислам.

    А сегодня в Сети были опубликованы снимки актрисы в купальном костюме для мусульманок — буркини.

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    Знаменитость позировала в этом наряде на пляже в Таиланде, где основной религией является буддизм. Костюм закрыл все тело знаменитости, обнаженными остались лишь лицо, кисти рук и стопы Линдси. Судя по всему, черный буркини с красными рукавами и красивым орнаментом на груди, очень приглянулся звезде. Она училась ловить волну на доске для серфинга и много плавала.

    После появления в Сети этих снимков поклонники и журналисты буквально засыпали Лохан вопросами о ее вероисповедании. Они интересовались — не приняла ли актриса ислам.

    Однако от официальных комментариев на этот счет она отказалась. Стоит отметить, что уже больше года знаменитость регулярно посещает Турцию и Сирию, где она везде ходит с покрытой головой и в скромной одежде. Фанатам звезды фильма «Дрянные девчонки» остается лишь гадать, с чем связаны такие метаморфозы в жизни Линдси.

    Джерело: graziamagazine.ru

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