Посмертная премия для Дэвида Боуи и другие лауреаты Brit Awards



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В Лондоне прошла церемония вручения премии Brit Awards, на которой последние почести воздали скончавшемуся в начале прошлого года Дэвиду Боуи

Он стал лучшим британским артистом и лауреатом премии за лучший альбом — «Blackstar». Бейонсе, как и ожидалось, стала лучшей международной певицей.

Награда стала утешительным своеобразным призом после того, как супруга Джей-Зи проиграла британке Адель на «Грэмми». Мемориальный оттенок носила и награда в номинации «Лучшая международная группа», где победу одержала группа A Tribe Called Quest, которая в прошлом году потеряли участника. Ну а лучшим международным артистом стал Дрейк, опередивший в этой номинации Леонарда Коэна, который умер в конце 2016 года.