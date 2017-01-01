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    Посмертная премия для Дэвида Боуи и другие лауреаты Brit Awards

    • Сьогодні, 11:06
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    В Лондоне прошла церемония вручения премии Brit Awards, на которой последние почести воздали скончавшемуся в начале прошлого года Дэвиду Боуи

    Он стал лучшим британским артистом и лауреатом премии за лучший альбом — «Blackstar». Бейонсе, как и ожидалось, стала лучшей международной певицей.

    Награда стала утешительным своеобразным призом после того, как супруга Джей-Зи проиграла британке Адель на «Грэмми». Мемориальный оттенок носила и награда в номинации «Лучшая международная группа», где победу одержала группа A Tribe Called Quest, которая в прошлом году потеряли участника. Ну а лучшим международным артистом стал Дрейк, опередивший в этой номинации Леонарда Коэна, который умер в конце 2016 года.

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    Кэти Перри во время выступления на премии BRIT Awards – 2017 в Лондоне
    Кэти Перри во время выступления на премии BRIT Awards – 2017 в Лондоне
    Робби Уильямс во время выступления на BRIT Awards – 2017
    Крис Мартин из группы Coldplay почтил память Джорджа Майкла, который скончался в декабре 2016 года
    Лидер группы Coldplay Крис Мартин во время выступления на премии BRIT Awards – 2017 в Лондоне
    Вокалист группы Coldplay Крис Мартин поет в толпе зрителей во время выступления на премии BRIT Awards – 2017 в Лондоне
    Эд Ширан выступает на премии BRIT Awards – 2017 в Лондоне
    Британская группа Little Mix
    Певица Элли Голдинг
    Певец Крейг Дэвид
    Рори Грэм, известный под псевдонимом Rag'n'Bone Man, признан прорывом года
    Певица Рита Ора
    Бруклин Бекхэм
    Певица Эмели Санде
    Модель Наталья Водянова
    Участники группы Clean Bandit Люк Паттерсон, Грейс Чатто и Джек Паттерсон
    Посмертная премия для Дэвида Боуи и другие лауреаты Brit Awards

    Джерело: Газета.Ру
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