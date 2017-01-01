Посмертная премия для Дэвида Боуи и другие лауреаты Brit Awards
- Сьогодні, 11:06
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В Лондоне прошла церемония вручения премии Brit Awards, на которой последние почести воздали скончавшемуся в начале прошлого года Дэвиду Боуи
Он стал лучшим британским артистом и лауреатом премии за лучший альбом — «Blackstar». Бейонсе, как и ожидалось, стала лучшей международной певицей.
Награда стала утешительным своеобразным призом после того, как супруга Джей-Зи проиграла британке Адель на «Грэмми». Мемориальный оттенок носила и награда в номинации «Лучшая международная группа», где победу одержала группа A Tribe Called Quest, которая в прошлом году потеряли участника. Ну а лучшим международным артистом стал Дрейк, опередивший в этой номинации Леонарда Коэна, который умер в конце 2016 года.
Джерело: Газета.Ру