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    Шоу-біз

    «Потап и Настя» показали кадры со съемок клипа на песню «Я…...Я»

    • Сьогодні, 17:22
    • Розсилка

    Сцены с Потапом и Настей снимались по отдельности

    Видео со съемок появилось на официальном канале коллектива в YouTube. Как стало известно из видео, съемочный день у артистов и их команды начался в 8 утра. Сначала была профессиональная фотосессия, снимки с которой послужили фотоном для основных сцен клипа.

    Режиссером видео стал Леонид Колосовский.

    Сцены с Потапом и Настей снимались по отдельности. Сначала снимали Настю, а в три часа ночи начали работать над сценами с Потапом.

    Напомним, что украинский репер и тренер шоу «Голос країни» набил на левой руке логотип группы «Потап и Настя».

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