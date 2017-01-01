«Потап и Настя» показали кадры со съемок клипа на песню «Я…...Я»
- Сьогодні, 17:22
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Сцены с Потапом и Настей снимались по отдельности
Видео со съемок появилось на официальном канале коллектива в YouTube. Как стало известно из видео, съемочный день у артистов и их команды начался в 8 утра. Сначала была профессиональная фотосессия, снимки с которой послужили фотоном для основных сцен клипа.
Режиссером видео стал Леонид Колосовский.
Сцены с Потапом и Настей снимались по отдельности. Сначала снимали Настю, а в три часа ночи начали работать над сценами с Потапом.
Напомним, что украинский репер и тренер шоу «Голос країни» набил на левой руке логотип группы «Потап и Настя».