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    Шоу-біз

    Потап: Настя Каменских любит спать полностью обнаженной

    • Сьогодні, 15:30
    • Розсилка

    Популярный украинский певец Потап рассказал о пикантной привычке своей коллеги Насти Каменских.

    Настя Каменских любит снимать с себя одежду на заграничных пляжах. Хоть этому и нет фотодоказательств, зато есть свидетельства ее коллеги Потапа.

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    «Настя – нудистка, чтобы вы знали. Она очень любит раздеваться и ходить голышом по пляжу. Это она мне рассказывала. Ей так нравится. Она в этом плане дитя природы», – раскрыл Потап подробности смелого предпочтения Каменских журналистам программы «Зірковий шлях» .

    По словам Потапа, Настя любит раздеваться догола, купаться голой и даже спать голой.

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    Откуда Потап знает такие пикантные подробности из жизни своей коллеги по сцене, можно только догадываться. Или у популярного дуэта не только творческий союз? 

    Напомним, что в начале декабря сеть взорвала новость о том, что Потап и Ирина Горовая развелись, а также о возможной свадьбе Потапа и Насти Каменских.

    Однако, несмотря на слухи, Потап отказался комментировать отношения с Каменских

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