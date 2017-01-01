Потап прокомментировал слухи о свадьбе с Каменских

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Звездный тренер «Голоса страны 7» Потап рассказал, собирается ли жениться на Насте Каменских

В новом весеннем сезоне программы «Светская жизнь» Кате Осадчей, которая недавно родила сіна, помогают «звездные репортеры».

Оля Полякова, звездный тренер юмористического шоу «Лига смеха», очень серьезно подошла к исполнению обязанностей «звездных репортеров». Ради сенсаций она решила любыми методами выманивать у звезд признание.

Так Полякова прямо спросила звездного тренера «Голоса країни-7» Потапа о слухах вокруг его женитьбы на Каменских.

«Скажи, может ты, наконец, откроешь свои чувства к Насте и расскажешь всей стране, что вас связывает? Когда свадьба, Потап?», - спросила Полякова.

На что известный продюсер ответил, что ему нравятся высокие блондинки. Даже после такого ответа «звездная журналистка» не остановилась. Полякова попросила Потапа дать ей сенсацию, ведь она хочет быть лучше Кати Осадчей.

«У тебя что-то есть с Юрием Горбуновым? Нет? Какая же ты тогда Катя Осадчая! Не скажу!», – пошутил Потап.