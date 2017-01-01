Потап рассказал, как голый флиртовал с девочками

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На съемках шоу «СуперИнтуиция» музыкальный продюсер поделился пикантной историей

Ни для кого не секрет, что героинями клипов Алексея Потапенко обычно становятся девушки в купальниках. И первый кастинг для них Потап устроил еще в 5-летнем возрасте.

«Я тогда ходил в детский сад. В нашем саду был даже бассейн, и моя мама работала там тренером, – продолжил Алексей. У девочек и мальчиков были отдельные душевые. Как-то я зашел в девичью абсолютно голый, и спросил, кто меня любит. Именно тогда, говорила мама, она поверила, что я стану звездой», - рассказал Потап.

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