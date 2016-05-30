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    Шоу-біз

    Потап рассказал, как заставил отца поверить в свой талант

    • Сьогодні, 11:44
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    Потап
    Потап

    «Он мне говорил: «Ну что это за рэп? Где мелодия? », пока я не собрал Дворец Спорта», - Потап

    Вчера, 19 февраля, на канале «1 + 1» состоялся пятый день слепых прослушиваний вокального проекта «Голос країни-7» с новым тренерским составом, в который вошли Тина Кароль, Потап, Джамала и Сергей Бабкин.

    История отца в декретном отпуске Владимира Бойкова, который пришел на «Голос країни-7», чтобы его ребенок ним гордился, тронула звездного тренера Потапа.

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    Популярный певец вспомнил своего отца и рассказал, как удалось убедить его в своем таланте. Потап рассказал, что его отец тоже музыкант. Он писал песни, играл в музыкальной группе. Однако музыку, которой увлекался сын, не воспринимал всерьез.

    «Он мне говорил: «Ну что это за рэп? Где мелодия? », пока я не собрал Дворец Спорта», - признался Потап.

    Звездный тренер говорит, что после такого успеха отец поверил в талант сына и признал, что в его музыке есть что-то особенное.

    Недавно на съемки «Голоса страны 7» пришла мама Джамалы Галина Михайловна. Она также профессиональный музыкант и строгий критик. 

    Джерело: 1+1
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