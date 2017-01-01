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    Шоу-біз

    Потап трогательно поздравил Настю Каменских с юбилеем

    • Сьогодні, 10:28
    • Розсилка

    Четвертого мая Насте исполнилось 30 лет

    Коллега сегодняшней именинницы Насти Каменских, Потап, поздравил ее с днем рождения.

    Тренер проекта «Голос країни-7» обнародовал в фотоблоге снимок звезды и сопроводил его милым поздравлением.

    «Настюша, солнышко, оглянись вокруг это все для тебя! С Днем рождения», - написал он.

    Сейчас именинница находится на гастролях в США, куда с ней поехали подруги. Певица обнародовала праздничные фото на собственной странице в блоге.

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    При этом она не отказала себе в удовольствии устроить пробежку в Central Park в Нью-Йорке.

    В многочисленных комментариях фанаты поздравляют Настю с юбилеем. 

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    Потап трогательно поздравил Настю Каменских с юбилеем
    Потап трогательно поздравил Настю Каменских с юбилеем
    Потап трогательно поздравил Настю Каменских с юбилеем
    Потап трогательно поздравил Настю Каменских с юбилеем
    Потап трогательно поздравил Настю Каменских с юбилеем

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