Потап трогательно поздравил Настю Каменских с юбилеем

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Четвертого мая Насте исполнилось 30 лет

Коллега сегодняшней именинницы Насти Каменских, Потап, поздравил ее с днем рождения.

Тренер проекта «Голос країни-7» обнародовал в фотоблоге снимок звезды и сопроводил его милым поздравлением.

«Настюша, солнышко, оглянись вокруг это все для тебя! С Днем рождения», - написал он.

Сейчас именинница находится на гастролях в США, куда с ней поехали подруги. Певица обнародовала праздничные фото на собственной странице в блоге.

При этом она не отказала себе в удовольствии устроить пробежку в Central Park в Нью-Йорке.

В многочисленных комментариях фанаты поздравляют Настю с юбилеем.