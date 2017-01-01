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    Потрясающие фотографии, сделанные одновременно над и под водой

    • Сьогодні, 14:53
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    Эта удивительная серия фотографий так и называется «Над/Под» (Over/Under). Её автор, фотограф Мэттью Смит — англичанин, который из-за своей непреодолимой тяги к океану в 2007 году переехал жить в Австралию.

    По словам автора этих необычных снимков, влечение к воде было у него, сколько он себя помнит.

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    Первые ранние воспоминания Мэттью — это подводное плавание во время семейного отдыха на французском побережье Средиземного моря. Именно тогда он впервые с большим интересом начал наблюдать за тем, как необычно ведёт себя свет на колеблющейся поверхности моря и в глубокой синей воде.

    Это детское увлечение и определило его будущую жизнь. Мэттью стал известным фотографом, который специализируется в фотографии над и под водой одновременно. На его счету есть много престижных наград в различных международных фотоконкурсах, в том числе титул «Фотографа природы 2014 года». Посмотрите эти удивительные снимки на стыке двух миров: над и под водой.

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    Потрясающие фотографии, сделанные одновременно над и под водой
    Потрясающие фотографии, сделанные одновременно над и под водой
    Потрясающие фотографии, сделанные одновременно над и под водой
    Потрясающие фотографии, сделанные одновременно над и под водой
    Потрясающие фотографии, сделанные одновременно над и под водой
    Потрясающие фотографии, сделанные одновременно над и под водой
    Потрясающие фотографии, сделанные одновременно над и под водой
    Потрясающие фотографии, сделанные одновременно над и под водой
    Потрясающие фотографии, сделанные одновременно над и под водой
    Потрясающие фотографии, сделанные одновременно над и под водой
    Потрясающие фотографии, сделанные одновременно над и под водой
    Потрясающие фотографии, сделанные одновременно над и под водой
    Потрясающие фотографии, сделанные одновременно над и под водой
    Потрясающие фотографии, сделанные одновременно над и под водой

    Джерело: Fullpicture.ru

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    фотограф
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