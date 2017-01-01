Потрясающие фотографии, сделанные одновременно над и под водой



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Эта удивительная серия фотографий так и называется «Над/Под» (Over/Under). Её автор, фотограф Мэттью Смит — англичанин, который из-за своей непреодолимой тяги к океану в 2007 году переехал жить в Австралию.

По словам автора этих необычных снимков, влечение к воде было у него, сколько он себя помнит.

Первые ранние воспоминания Мэттью — это подводное плавание во время семейного отдыха на французском побережье Средиземного моря. Именно тогда он впервые с большим интересом начал наблюдать за тем, как необычно ведёт себя свет на колеблющейся поверхности моря и в глубокой синей воде.

Это детское увлечение и определило его будущую жизнь. Мэттью стал известным фотографом, который специализируется в фотографии над и под водой одновременно. На его счету есть много престижных наград в различных международных фотоконкурсах, в том числе титул «Фотографа природы 2014 года». Посмотрите эти удивительные снимки на стыке двух миров: над и под водой.

Джерело: Fullpicture.ru