Повалий скучает за Киевом, - продюсер

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Выступление Повалий в Кремле на празднике в честь российских полицейских, 2016 год

Владимир Бебешко рассказал, что известная певица скучает за украинской публикой

Украинская певица Таисия Повалий, которая последние годы активно работает в России и оказалась в Украине в опале из-за своей поддержки Януковича и концерта в оккупированном Крыму, тем не менее, скучает за родной страной. Об этом во время интервью «Главкому» рассказал продюсер Владимир Бебешко.

«Она скучает по Киеву, по украинской публике. Она здесь родилась, она любит Украину. Просто так сложилось. Со временем все может окончиться, и, возможно, она ждет, что все забудется. Она - не предатель Родины, я в этом абсолютно уверен. Но она сделала вот такой политический выбор», - отметил Бебешко.

По словам продюсера, сложно осуждать артистку за ее политическую позицию, когда половина Верховной Рады нынешнего созыва – те, кто и раньше были при власти. «Половина из тех, кто сейчас в Верховной Раде сидит, - из Партии регионов, только перекрасились. А у нее, кстати, четкая позиция, она никогда не металась от Януковича к Ляшко и обратно. Вы можете, воспринимать ее или не принимать, но ее четкая позиция заслуживает уважения. Поэтому она и в опале сейчас», - добавил Бебешко.

Напомним, известный продюсер объяснил, почему Киркоров и Басков боятся ехать в Украину.

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