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    Шоу-біз

    Появились новые неизвестные фото Фредди Меркьюри с его любовником

    • Сьогодні, 12:03
    • Розсилка

    Невиданные фото легендарного Фредди Меркьюри с его бойфрендом Джимом Хаттоном появились в сети

    Серию откровенных фотографий опубликовало издание Vintag.

    Впервые они встретились в 1984-м в клубе. Через несколько месяцев уже были вместе.

    Когда Фредди Меркьюри поставили диагноз СПИД он предложил Хаттону разойтись. Однако тот отказался и был с музыкантом до последних дней его жизни.

    После смерти Меркьюри Джим Хаттон прожил еще 19 лет, скончавшись от рака легких. Все это время он жил с ВИЧ.

    На винтажных фото видно, что Меркьюри и Хаттон немало путешествовали вместе.

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    Появились новые неизвестные фото Фредди Меркьюри с его любовником
    Появились новые неизвестные фото Фредди Меркьюри с его любовником
    Появились новые неизвестные фото Фредди Меркьюри с его любовником
    Появились новые неизвестные фото Фредди Меркьюри с его любовником
    Появились новые неизвестные фото Фредди Меркьюри с его любовником
    Появились новые неизвестные фото Фредди Меркьюри с его любовником
    Появились новые неизвестные фото Фредди Меркьюри с его любовником
    Появились новые неизвестные фото Фредди Меркьюри с его любовником
    Появились новые неизвестные фото Фредди Меркьюри с его любовником
    Появились новые неизвестные фото Фредди Меркьюри с его любовником
    Появились новые неизвестные фото Фредди Меркьюри с его любовником
    Появились новые неизвестные фото Фредди Меркьюри с его любовником
    Появились новые неизвестные фото Фредди Меркьюри с его любовником
    Появились новые неизвестные фото Фредди Меркьюри с его любовником
    Появились новые неизвестные фото Фредди Меркьюри с его любовником
    Появились новые неизвестные фото Фредди Меркьюри с его любовником
    Появились новые неизвестные фото Фредди Меркьюри с его любовником

    Джерело: Gazeta.ua

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