Появились новые неизвестные фото Фредди Меркьюри с его любовником
- Сьогодні, 12:03
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Розсилка
Невиданные фото легендарного Фредди Меркьюри с его бойфрендом Джимом Хаттоном появились в сети
Серию откровенных фотографий опубликовало издание Vintag.
Впервые они встретились в 1984-м в клубе. Через несколько месяцев уже были вместе.
Когда Фредди Меркьюри поставили диагноз СПИД он предложил Хаттону разойтись. Однако тот отказался и был с музыкантом до последних дней его жизни.
После смерти Меркьюри Джим Хаттон прожил еще 19 лет, скончавшись от рака легких. Все это время он жил с ВИЧ.
На винтажных фото видно, что Меркьюри и Хаттон немало путешествовали вместе.
Джерело: Gazeta.ua