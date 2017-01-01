Появились новые неизвестные фото Фредди Меркьюри с его любовником

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Невиданные фото легендарного Фредди Меркьюри с его бойфрендом Джимом Хаттоном появились в сети

Серию откровенных фотографий опубликовало издание Vintag.

Впервые они встретились в 1984-м в клубе. Через несколько месяцев уже были вместе.

Когда Фредди Меркьюри поставили диагноз СПИД он предложил Хаттону разойтись. Однако тот отказался и был с музыкантом до последних дней его жизни.

После смерти Меркьюри Джим Хаттон прожил еще 19 лет, скончавшись от рака легких. Все это время он жил с ВИЧ.

На винтажных фото видно, что Меркьюри и Хаттон немало путешествовали вместе.

Джерело: Gazeta.ua