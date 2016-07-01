Пойманный на измене экс-жених Кайли Миноуг перестал скрывать новый роман



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Еще совсем недавно 48-летняя Кайли Миноуг рассказывала журналистам о своем счастье и подготовке к свадьбе с 29-летним Джошуа Сассом, но недавно стало известно, что певица разорвала помолвку.

Как сообщают источники газеты The Sun, Кайли сняла кольцо из-за измены актера с 34-летней испанской актрисой Мартой Миланс.

«На Кайли невозможно смотреть без слез, — говорит инсайдер. — Она думала, что он — ее единственный, что он любит ее». По всей видимости, Джошуа хорошо играл: ведь, если верить тем же источникам, роман с Мартой у актера давно. В прошлом году они познакомились на съемках сериала «Завтра не наступит», и между ними сразу завязался роман. «Все были в курсе их отношений. Но до Кайли, видимо, слухи дошли только сейчас», — признался инсайдер.

Теперь же всего через несколько дней после разрыва с Кайли Джошуа уже удалось сфотографировать с новой девушкой! Очевидец сообщил, что пара смотрелась очень гармонично и было явно понятно, что между ними не просто симпатия, а уже любовь. Разумеется, на фото экс-возлюбленный Кайли был запечатлен с Мартой.

Впрочем, сам Джошуа до последнего отрицал факт измены, но Кайли уже не могла вновь поверить ему. И вот теперь певица получила очередное весьма существенное доказательство неверности бывшего жениха.

Напомним, в феврале прошлого года Джошуа Сасс и Кайли Миноуг объявили о помолвке. Однако торжество, которое должно было состояться летом, неожиданно перенесли на неопределенный срок. Все дело в том, что пара хотела пожениться в Австралии, на родине певицы, где запрещены однополые браки. А это, по словам Джошуа, противоречит их принципам и мировоззрению.