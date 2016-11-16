Правила этикета, которые Кейт Миддлтон никогда не нарушает

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Секретами гостеприимства герцогини делится эксперт по этикету при дворе

Чего скрывать, многие из нас хотели бы выйти замуж за принца, жить во дворце, одеваться у лучших дизайнеров мира и заниматься благотворительностью, вместо ежедневного просиживания в офисе.

Чтобы хоть немного приблизится к сказочной жизни давайте рассмотрим некоторые советы, которыми щедро поделилась Мика Майер. Именно она занималась обучением манер Кэтрин, когда та начала встречаться с принцем Уильямом.

1. Всегда указывайте в приглашении время окончания вечеринки

Вряд ли вы станете оформлять своим близким и знакомым десятки приглашений, отправляя их службой доставки. Примечательно, что и Кэтрин этого не делает. Герцогиня приглашает гостей устно или посредством электронных писем. И нет ничего дурного в том, чтобы указать в этих письмах время окончания вечеринки, таким образом, вы ненавязчиво дадите понять, что не намерены гулять всю ночь.

2. Здоровайтесь, прикасаясь щекой к щеке

Друзей и близких знакомых герцогиня приветствует двойным поцелуем: прикасаясь вначале правой щекой к щеке, потом левой. Стоит отметить, что в Америке два поцелуя сводятся к одному. Более того, на официальных встречах и с незнакомыми людьми Кейт здоровается только крепким рукопожатием.

3. Представьте гостей друг другу настолько быстро, насколько это возможно

Ваша задача в качестве хозяйки мероприятия, убедиться, что все гости счастливы и чувствуют себя комфортно. И в первую очередь, следует познакомить их всех между собой, чтобы никто не чувствовал себя обделенным.

4. Всегда держите клатч в руках

Во время всех мероприятий Кэтрин держит свою сумку двумя руками. Даже при рукопожатии, она никогда не кладет ее на стол или на стул рядом, тем более не держит под мышкой. Чтобы освободить одну руку, она просто берет сумку в другую руку. А когда нужно сесть, Кейт кладет сумку между спиной и спинкой стула, ни в коем случае не на колени или на пол рядом.

5. Правильно сидите

Герцогиню видно по осанке. Так, если леди вынуждена долгое время сидеть сохраняя равновесие, используется типичная «поза герцогини». Для этого необходимо сесть ровно, не облокачиваясь о спинку стула, поднять подбородок, чтобы он был параллелен полу, колени и пятки следует держать вместе. Вторая поза называется «Кембриджский крест», её суть заключается в том, что вы слегка наклоняете колени, положив ноги крест-накрест. Эта поза визуально удлиняет ноги.

6. Держите бокал вина за ножку

Во-первых, наливать вино следует только до линии расширения ёмкости. Во-вторых, держать бокал следует только за ножку, дабы не давать жидкости нагреваться. И не забывайте, если вы носите помаду, то прикасаться губами нужно всегда в одном и том же месте, чтобы не создавать на стекле «помадное кольцо».