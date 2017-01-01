Правила голосования для украинцев во время второго полуфинала «Евровидения-2017»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

11 мая в 22:00, во время второго полуфинала международного конкурса «Евровидение-2017», жители Украины смогут проголосовать за конкурсантов, которые им наиболее понравились. Прямую трансляцию можно посмотреть в эфире телеканала UA:Перший

В Международном выставочном центре 11 мая состоится второй полуфинал песенного шоу «Евровидение-2017». Во время выступлений у всех жителей Украины появится возможность проголосовать за своих фаворитов. По результатам зрительского голосования и вердикта национальных жюри будут выбраны 10 конкурсантов, которые пройдут в финал. Гранд-финал состоится 13 мая, на киевской арене МВЦ.

Как сообщает пресс-служба «Евровидения» в Украине, ознакомиться с официальными результатами голосований можно будет лишь по окончанию самого финала. Результаты опубликуют на официальном сайте песенного конкурса. Такие правила соблюдены для того, чтобы сохранить у зрителей интригу от феерического шоу до последних минут его проведения.

Голосовать можно с помощью телефонных звонков и сообщений. Звонки возможны как с мобильных, так и со стационарных телефонов. Услуга доступна для всех GSM сетей на территории Украины. Окно для голосования будет открыто в течение 15 минут после того, как последний конкурсант второго полуфинала выступит на главной сцене песенного конкурса «Евровидения-2017». Количество звонков и отправленных сообщений не должно превышать лимит в 20 голосов.

Номер для звонков – 0 900 30 07. Смс с текстом «XX» (где XX – номер участника второго полуфинала «Евровидения-2017») отправлять на номер 7766.

Также организаторы обращают внимание на то, что голосовать за представителей Украины - группу O.Torvald, украинцам запрещено. В противном случае, согласно правилам конкурса, голос просто не будет засчитан.

Напомним, что ведущие «Евровидения» оригинально откроют второй полуфинал конкурса