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    Представительница России на «Евровидении-2017» открыто поддерживает аннексию Крыма

    • Сьогодні, 17:09
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    Участница «Евровидения-2017» от России Юлия Самойлова с 22 декабря 2016 года находится в базе данных украинского сайта «Миротворец».

    На сайте «Миротворец» говорится о том, что Самойлова в 2015 году гастролировала в Крыму. Ее обвиняют в «незаконном пересечении государственной границы Украины в составе организованной группы».

    Кроме этого, сайт представляет доказательства пророссийской позиции певицы. Девушка в соцсетях открыто поддерживает аннексию Крыма.

    Джерело: 24 канал

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