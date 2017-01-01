Представительница России на «Евровидении-2017» открыто поддерживает аннексию Крыма



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Участница «Евровидения-2017» от России Юлия Самойлова с 22 декабря 2016 года находится в базе данных украинского сайта «Миротворец».

На сайте «Миротворец» говорится о том, что Самойлова в 2015 году гастролировала в Крыму. Ее обвиняют в «незаконном пересечении государственной границы Украины в составе организованной группы».

Кроме этого, сайт представляет доказательства пророссийской позиции певицы. Девушка в соцсетях открыто поддерживает аннексию Крыма.

Джерело: 24 канал