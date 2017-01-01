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    Шоу-біз

    Представительницы Нидерландов посвятят песню тяжелобольной маме

    • Сьогодні, 12:37
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    Группа &laquo;0G3NE&raquo;
    Группа «0G3NE»

    Девушки из группы «0G3NE» рассказали о конкурсной песне, которую собираются исполнить на «Евровидении-2017» и своих трепетных чувствах к больной матери

    Лиза, Эми и Шелли – так зовут молодых участниц группы «0G3NE», которые представят Голландию на «Евровидении-2017». Старшей Лизе 22 года, а близнецам Эми и Шелли 21 год. Не смотря на столь юный возраст, девушки имеют за плечами десятилетний стаж выступлений на большой сцене. Десять лет назад сестры выступили на детском «Евровидении» и с тех пор продолжают свою музыкальную карьеру. В 2014 году трио принимало участие в нидерландской версии шоу «Голос», в котором стали победительницами.  На «Голосе» выбрали и оригинальное название коллектива «0G3NE». Как пояснили журналистам молодые исполнительницы, «0» – означает группу крови их матери,  «Gene» –  в переводе с английского «ген», символизирует их общие гены, а цифра «3» (вместо буквы «E») –  количество участниц в группе.
    Молодые красавицы из Нидерландов уже успели покорить «Евровидение» своим невероятным позитивом и красотой, но больше всего фанатов впечатлила их трогательная песня, которая посвящена людям, страдающим от тяжелых болезней.

     «Семейная жизнь для нас, как и для многих людей, была подорвана болезнью. Многие, вероятно, уже знают о том, что наша мама страдает от тяжелой болезни на протяжении нескольких лет. Это сильно повлияло на нашу семью. Мы поддерживаем друг друга и в бедности, и в богатстве, но некоторая грусть до сих пор остается. Наш прорыв и те истории, которые мы должны рассказать, приносят радость маме. В нашей песне «Lights and Shadows» мы поем о том, как нестабильна жизнь пациента его семьи и о борьбе, наполненной позитивом и надеждой. Прежде всего, мы стараемся подарить людям силу в такой ситуации», - поделились девушки в интервью Talentscollection.

    На вопрос о главном смысле, который хотят «0G3NE» донести всему миру, сестры ответили«Эта песня надежды, смысл которой: подарить больным людям и их семьям силу. Этот стих для нашей мамы и крик о поддержке всем, чей семейный покой нарушил недуг. Вы должны вступать в борьбу, наполненные позитивом и надеждой, наслаждаясь особенными моментами вместе, ценя друг друга. Мы пытаемся через песню вселить в каждого хоть немного силы для борьбы».

    Напомним, что начались открытые репетиции участников «Евровидения-2017».
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