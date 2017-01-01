Президент Франции Эммануэль Макрон осудил мизогинию в отношении его 64-летней жены



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Эммануэль Макрон с женой Бриджит Тронье

Французский президент высмеял конспирологические теории о своем браке

Союз 39-летнего Эммануэля Макрона и 64-летней Брижит Тронье и раньше вызывал интерес обывателей: разница в возрасте супругов составляет почти 25 лет, причем старше в этой паре жена, а не муж, а познакомились они еще в школе — Брижит была учительницей Эммануэля. Но теперь, когда Макрон стал новым президентом Франции, публика стала еще больше судачить о личной жизни мужчины: внезапно политик и его супруга стали главными героями таблоидов, и читатели смакуют подробности этой истории любви. Брак называют «неравным», а самого Макрона — «странным». Некоторые и вовсе уверены, что Эммануэль — гомосексуал, который использует жену как ширму для своей нетрадиционной ориентации.

Все это очень злит политика, который уже устал от повышенного интереса к своей семейной жизни и одних и тех же вопросов насчет его жены. На днях Макрон дал откровенное интервью газете Le Parisien, в котором резко осудил гомофобию и мизогинию, с которыми ему и его супруге приходится сталкиваться ежедневно:



«Если бы это я был на 20 лет старше жены, никому и в голову бы не пришло задаваться вопросом, подходим ли мы друг другу. Все эти сплетни только из-за того, что старше в нашей паре именно Брижит. Только из-за этого все говорят, что наши отношения не могут быть настоящими и крепкими. На самом деле это огромная проблема — то, как общество оценивает женщину и какое место ей отводит», — заявил Макрон.





Французский президент высмеял конспирологические теории о своем браке, назвав их проявлениями мизогинии и стереотипного, патриархального мышления. А то, что о его якобы нетрадиционной ориентации говорят в негативном ключе, считая грехом или болезнью, красноречиво свидетельствует о нетерпимости общества:

«Эти люди потеряли чувство реальности, раз не верят в мой брак и приписывают мне какую-то параллельную жизнь, плюс у них явно проблемы с толерантностью», - отметил Макрон.

Макрон уже не первый раз высказывается в защиту своей жены (и, смеем предположить, не в последний). Во всех интервью политик подчеркивает, что без Брижит никогда бы не добился успеха в жизни, не стал бы тем, кем является сейчас, и не сумел бы выиграть президентские выборы. Эммануэль говорит, что сможет эффективно управлять страной только в том случае, если будет счастлив, а счастлив он может быть лишь в одном случае — если Брижит всегда будет рядом.

Джерело: Spletnik