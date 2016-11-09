Президентский отказ: почему Дональд Трамп не носит обручальное кольцо?

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Обручальное кольцо Мелании Трамп, видели, наверное, все, кто хотя бы раз видел саму Первую Леди в фотоотчетах и на обложках.

Бриллиантовое кольцо в тринадцать карат Дональд Трамп преподнес невесте в 2004 году вместе с предложением руки и сердца после шести лет знакомства.

Украшение, созданное британским ювелирным домом Graft знаменито еще и тем, что миллионер получил за него «кэшбэк». Продажная стоимость изделия составила полтора миллиона долларов, но половину суммы чета выручила назад, появившись вместе с ювелиром в популярном ток-шоу.

Но вот обручального кольца на руке Дональда Трампа никто никогда не видел.

И, пока пара не попала под тщательный прицел папарацци, мало кто задавался вопросом почему так. Однако теперь этот факт вызывает в Сети вопросы о том, насколько близки супруги, а кто-то выдвигает предположения, что «грустная Мелания» грустит не только на мемах.

Однако для сорок пятого президента США этот брак — уже третий по счету, и, может быть, он просто предпочитает показывать свою приверженности и лояльность к жене другими способами. Хотя миссис Трамп номер два «окольцованного» проявления чувств удостоилась (опять-таки, выраженного весьма неоднозначно).

Невинный каприз или отсутствие любви? Психологи говорят, что это такое поведение — это сигнал о доступности. Впрочем, кольцо не носит и, например, принц Уильям. А Кейт Миддлтон с маской вселенской печали на лице пока никто не видел.

Джерело: graziamagazine.ru