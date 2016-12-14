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    Приходько презентовала новый клип о пережитых страданиях

    • Сьогодні, 16:06
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    Анастасия Приходько
    Анастасия Приходько

    По словам певицы, песню она создала под стук карандаша

    Украинская певица Анастасия Приходько порадовала поклонников новой видеоработой, которая рассказывает о сложных отношениях между мужчиной и женщиной. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

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    «Приглашаю вас присоединится к выстраданной во всех смыслах истории под названием «Тримай». Спасибо всем, кто верит», - написала исполнительница на своей странице.

    Звезда выпустила клип на украиноязычный трек собственного сочинения «Тримай». Как известно, Настя изменила поп-стиль на рок, поэтому ее новая композиция звучит в более тяжелой обработке. По словам Приходько, песню она создала под стук карандаша.

    «Для меня песня «Тримай» особенная. Я помню, как она родилась. Без единого музыкального инструмента под рукой. Гитару я отдала на замену струн, а в голове крутилась мелодия ... И вот, под стук карандаша я написала эту песню. Она о моей жизни. В ней все сказано ... Просто надо ее услышать...», - сказала Настя. 

    Напомним, украинская певица Анастасия Приходько призналась, что на старте своей карьеры не была готова к законам шоу-бизнеса.

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