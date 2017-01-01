Приходько: Выбрав Самойлову, Россия выбрала для себя синдром жертвы

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Певица Анастасия Приходько

По словам певицы, позиция России в отношении «Евровидения» - провальная

Певица Анастасия Приходько озвучила свою позицию относительно скандала вокруг участия России в «Евровидении-2017» во время интервью «Громадському радіо».

«Россия выбрала для себя синдром жертвы. Но мы действуем по закону и к нам претензий быть не может, поэтому этот шаг России – провальный. Перед законом все равны. Самойлова должна была догадываться, что это произойдет, ведь артистам, которые выступают в Крыму, въезд в Украину запрещен. Я не могу поднять одного: Самойлова вообще догадывается или нет, что это все политические игры?», - отметила Приходько.

«Самойловой запретили въезд, она не едет, от скайпа отказалась. Что дальше? Давайте просто наблюдать», - добавила певица.

По словам украинской певицы, еще в 2007 году, когда она участвовала в «Евровидении» от России, чувствовалось враждебное отношение «братского народа» к украинцам. «Они не любят нас. Это еще было заметно в 2007-м году, когда я первый раз приехала в Россию. Нас встречали со словами: «А где команда Хохляндии?». У них нет понимания того, что мы отдельное государство, они воспринимают нас, как будто мы Астрахань, Томск или Омск», - отметила Приходько.