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    Приходько: Выбрав Самойлову, Россия выбрала для себя синдром жертвы

    • Сьогодні, 14:34
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    Певица Анастасия Приходько
    Певица Анастасия Приходько

    По словам певицы, позиция России в отношении «Евровидения» - провальная

    Певица Анастасия Приходько озвучила свою позицию относительно скандала вокруг участия России в «Евровидении-2017» во время интервью «Громадському радіо».

    «Россия выбрала для себя синдром жертвы. Но мы действуем по закону и к нам претензий быть не может, поэтому этот шаг России – провальный. Перед законом все равны. Самойлова должна была догадываться, что это произойдет, ведь артистам, которые выступают в Крыму, въезд в Украину запрещен. Я не могу поднять одного: Самойлова вообще догадывается или нет, что это все политические игры?»,  - отметила Приходько.

    «Самойловой запретили въезд, она не едет, от скайпа отказалась. Что дальше? Давайте просто наблюдать», - добавила певица.

    По словам украинской певицы, еще в 2007 году, когда она участвовала в «Евровидении» от России, чувствовалось враждебное отношение «братского народа» к украинцам. «Они не любят нас. Это еще было заметно в 2007-м году, когда я первый раз приехала в Россию. Нас встречали со словами: «А где команда Хохляндии?». У них нет понимания того, что мы отдельное государство, они воспринимают нас, как будто мы Астрахань, Томск или Омск», - отметила Приходько.

     

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