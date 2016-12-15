Принц Гарри познакомил Меган Маркл с Кейт Миддлтон

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Принц Гарри познакомил свою возлюбленную, американскую актрису Меган Маркл, с супругой своего брата, герцогиней Кембриджской Кейт Миддлтон.

Знакомство прошло в Кенсингтонском дворце.

Потенциальная невеста Гарри познакомилась с еще одним очень важным членом королевской семьи - маленькой принцессой Шарлоттой. Источники утверждают, что Кейт очень ждала знакомства с Меган и понимает, что это действительно важно для Гарри. В свою очередь принц якобы очень ценит мнение герцогини.

Потенциальная невеста Гарри познакомилась с еще одним очень важным членом королевской семьи - маленькой принцессой Шарлоттой. Источники утверждают, что Кейт очень ждала знакомства с Меган и понимает, что это действительно важно для Гарри. В свою очередь принц якобы очень ценит мнение герцогини.

Джерело: popcornnews