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    Принц Гарри познакомил Меган Маркл с Кейт Миддлтон

    • Сьогодні, 14:38
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    Принц Гарри познакомил свою возлюбленную, американскую актрису Меган Маркл, с супругой своего брата, герцогиней Кембриджской Кейт Миддлтон.

     Знакомство прошло в Кенсингтонском дворце.

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    Потенциальная невеста Гарри познакомилась с еще одним очень важным членом королевской семьи - маленькой принцессой Шарлоттой. Источники утверждают, что Кейт очень ждала знакомства с Меган и понимает, что это действительно важно для Гарри. В свою очередь принц якобы очень ценит мнение герцогини.

    Потенциальная невеста Гарри познакомилась с еще одним очень важным членом королевской семьи - маленькой принцессой Шарлоттой. Источники утверждают, что Кейт очень ждала знакомства с Меган и понимает, что это действительно важно для Гарри. В свою очередь принц якобы очень ценит мнение герцогини.

    Джерело: popcornnews

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