Принц Гарри запутался в бороде спортсмена во время вручения премии



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Представитель королевской семьи, принц Гарри, обладающий прекрасным чувством юмора, всегда не против пошутить и даже немного похулиганить.

Неудивительно, что и любое официальное мероприятие, заведомо обещающее быть скучным и протокольным, Гарри может сделать веселым и неформальным.

Так произошло и в этот раз — когда Гарри надевал медаль спортсмену-инвалиду на церемонии Endeavour Fund Awards, лента запуталась в густой бороде лауреата, но принц не растерялся: аккуратно приподняв бороду молодого человека и придерживая ее рукой, под смех и шутки присутствующих Гарри все-таки надел на него медаль.

Мероприятие прошло в здании Королевского географического общества и было организованно королевским фондом Endeavour. Эта благотворительная организация занимается помощью и реабилитацией спортсменов-инвалидов экстремальных неолимпийских видов спорта, типа альпинизма, маунтибайка и других.

Джерело: Hello!