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    Шоу-біз

    Принц Гарри запутался в бороде спортсмена во время вручения премии

    • Сьогодні, 16:32
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    Представитель королевской семьи, принц Гарри, обладающий прекрасным чувством юмора, всегда не против пошутить и даже немного похулиганить.

    Неудивительно, что и любое официальное мероприятие, заведомо обещающее быть скучным и протокольным, Гарри может сделать веселым и неформальным.

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    Так произошло и в этот раз — когда Гарри надевал медаль спортсмену-инвалиду на церемонии Endeavour Fund Awards, лента запуталась в густой бороде лауреата, но принц не растерялся: аккуратно приподняв бороду молодого человека и придерживая ее рукой, под смех и шутки присутствующих Гарри все-таки надел на него медаль.

    Мероприятие прошло в здании Королевского географического общества и было организованно королевским фондом Endeavour. Эта благотворительная организация занимается помощью и реабилитацией спортсменов-инвалидов экстремальных неолимпийских видов спорта, типа альпинизма, маунтибайка и других.

    Принц Гарри и спортсмен

    Джерело: Hello!

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