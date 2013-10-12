Принц Уильям: Джордж уже начал открывать свои подарки

«Я прекрасно побеседовал с принцем Уильямом, который рассказал мне об их рождественских планах. Он сказал, что они готовятся к празднику, а Джордж и вовсе не может дождаться момента, когда придет время открывать все подарки. Он уже открыл несколько в тайне от всех, и Уильяму это кажется довольно забавным. Ведь Джордж - обычный ребенок, хоть и принц», - рассказал Кинг.