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    Принц Уильям: Джордж уже начал открывать свои подарки

    • 20 Грудня, 11:06
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    Вчера принц Уильям, Кейт Миддлтон и принц Гарри посетили рождественскую вечеринку фонда The Mix, где не обошлось без вопросов о том, как королевская семья отметит предстоящий праздник.

    В беседе с ведущим радио Kiss FM Эй Джей Кингом Уильям признался, что самый большой трепет перед Рождеством в их семье испытывает принц Джордж, который не удержался и тайком распечатал несколько подарков под елкой в их доме в Норфолке.

    Ранее представители Дворца сообщили прессе, что принц Уильям, Кейт Миддлтон и их дети - Джордж и Шарлотта - не будут в этом году праздновать Рождество в королевской резиденции Сэндрингэм, а отметят праздник с семьей Миддлтонов в Баклбер, графство Беркшир. Королева Елизавета II с пониманием отнеслась к такому решению, тем более что в 2012 году герцог и герцогиня Кембриджские также нарушали традицию королевского Рождества и пропустили праздник, когда Миддлтон была беременна и мучилась токсикозом.

    Принц Уильям о рождественском настроении принца Джорджа: "Он уже начал открывать свои подарки"

    Джерело: Hello!

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