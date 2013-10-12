Принц Уильям: Джордж уже начал открывать свои подарки
- 20 Грудня, 11:06
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Розсилка
Вчера принц Уильям, Кейт Миддлтон и принц Гарри посетили рождественскую вечеринку фонда The Mix, где не обошлось без вопросов о том, как королевская семья отметит предстоящий праздник.
В беседе с ведущим радио Kiss FM Эй Джей Кингом Уильям признался, что самый большой трепет перед Рождеством в их семье испытывает принц Джордж, который не удержался и тайком распечатал несколько подарков под елкой в их доме в Норфолке.
Джерело: Hello!