Принцессе тоже трудно. Кейт Миддлтон призналась, что быть матерью нелегко



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Члены королевской семьи редко откровенничают, но тут она проговорилась.

На днях герцогиня Кембриджская посетила в Лондоне Национальный Центр семьи и детей Анны Фрейд, крупнейшую клинику, занимающуюся вопросами поддержки семей с детьми с особенностями.

Там она встретилась с мамами детей-наркоманов, которые консультируются в Центре.

В доверительной беседе Кейт призналась, что быть родителем порой невероятно сложно. У нее растет двое детей, трехлетний Джордж и годовалая Шарлотта. И она тоже знает, что такое хорошая, старая добрая детская истерика.

Герцогиня призналась, что восхищается мужеством матерей, которые растят детей в одиночку:

«Я считаю, что вы заслуживаете особого восхищения, вы воспитываете их без какой-либо поддержки, преодолевая массу сложностей. Вы действительно хорошие мамы».

Когда Кейт спросили в разговоре, согласилась ли бы она побыть няней в группе пятилетних хотя бы один день, она ответила, что скорее всего просто сбежала бы из этого ужаса.

Джерело: goodhouse.ru