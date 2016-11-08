  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-біз
    Шоу-біз

    Принцессе тоже трудно. Кейт Миддлтон призналась, что быть матерью нелегко

    • Сьогодні, 09:59
    • Розсилка

    Члены королевской семьи редко откровенничают, но тут она проговорилась.

    На днях герцогиня Кембриджская посетила в Лондоне Национальный Центр семьи и детей Анны Фрейд, крупнейшую клинику, занимающуюся вопросами поддержки семей с детьми с особенностями.

    Читайте також

    Там она встретилась с мамами детей-наркоманов, которые консультируются в Центре. 

    В доверительной беседе Кейт призналась, что быть родителем порой невероятно сложно. У нее растет двое детей, трехлетний Джордж и годовалая Шарлотта. И она тоже знает, что такое хорошая, старая добрая детская истерика. 

    2.jpg

    Герцогиня призналась, что восхищается мужеством матерей, которые растят детей в одиночку: 
    «Я считаю, что вы заслуживаете особого восхищения, вы воспитываете их без какой-либо поддержки, преодолевая массу сложностей. Вы действительно хорошие мамы». 

    Когда Кейт спросили в разговоре, согласилась ли бы она побыть няней в группе пятилетних хотя бы один день, она ответила, что скорее всего просто сбежала бы из этого ужаса.

    Джерело: goodhouse.ru

    Читайте також
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ