Притула похвастался отдыхом с женой: появились фото

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Украинский телеведущий Сергей Притула поделился фотографиями с отдыха, который он устроил себе и супруге.

Дождавшись «окошка» в гастрольном графике Притула и его жена Екатерина отправились в короткий, но долгожданный отпуск.

В качестве места для отдыха Сергей и Катя выбрали Словению .Шоумен редко балует поклонников семейными фотографиями, но видимо Словения настолько запала в душу телеведущему, что он не удержался и опубливал серию снимков с путешествия.

«Немного отдыха после 30-ти концертов не помешает», - так Притула подписал один из снимком в соцсети Instagram.