Притула резко прокомментировал выходку Виталия Седюка на «Евровидении-2017»

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В финале конкурса не обошлось без скандала.

Во время выступления украинской певицы Джамалы на сцене международного песенного конкурса «Евровидения-2017» выскочил молодой парень с флагом Австралии, встал перед Джамалой и спустил брюки - весь зал увидел его голый зад.

Как оказалось, фанатом оказался украинский пранкер Виталий Седюк. Что хотел донести своей эпатажной выходкой Виталий Седюк и зачем испортил выступление Джамалы остается неизвестным. Большая часть пользователей соцсетей и украинские звезды не оценили выходку пранкера.

Украинский телеведущий и волонтер Сергей Притула не смог остаться в стороне и рассказал историю знакомства с Седюком.

По словам Притулы, еще, когда он работал ведущим программе «Подъем» будущий пранкер был практикантом на Новом канале и подавал большие надежды..

Но на корпоративе Седюк напился, начал приставать к журналисткам, а потом предложил Притуле избить его со-ведущего Александра Педана.

После такого предложения Притула вывел практиканта на улицу и побил кулаками.

«Когда увидел дурика, крутящегося голой жопой перед Джамалой, очень жалел, что мало дал тогда по той глупой голове» - написал Притула.

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