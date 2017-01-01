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    Шоу-біз

    Притула резко прокомментировал выходку Виталия Седюка на «Евровидении-2017»

    • Сьогодні, 09:06
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    В финале конкурса не обошлось без скандала.

    Напомним, что в финале международного песенного конкурса «Евровидении-2017» произошло ЧП.

    Во время выступления украинской певицы Джамалы на сцене международного песенного конкурса «Евровидения-2017» выскочил молодой парень с флагом Австралии, встал перед Джамалой и спустил брюки - весь зал увидел его голый зад.

    Как оказалось, фанатом оказался украинский пранкер Виталий Седюк. Что хотел донести своей эпатажной выходкой Виталий Седюк  и зачем испортил выступление Джамалы остается неизвестным. Большая часть пользователей соцсетей и украинские звезды не оценили выходку пранкера. 

    Украинский телеведущий и волонтер Сергей Притула не смог остаться в стороне и рассказал историю знакомства с Седюком.

     По словам Притулы, еще, когда он работал ведущим программе «Подъем» будущий пранкер был практикантом на Новом канале и подавал большие надежды..

    Но на корпоративе Седюк напился, начал приставать к журналисткам, а потом предложил Притуле избить его со-ведущего Александра Педана.

    После такого предложения Притула вывел практиканта на улицу и побил кулаками.

    «Когда увидел дурика, крутящегося голой жопой перед Джамалой, очень жалел, что мало дал тогда по той глупой голове» - написал Притула.

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