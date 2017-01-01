Продюсер: Бобул, Кудлай и Зибров сами виноваты, что о них забыли

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Народный артист Украины Павло Зибров

Звезды украинской эстрады старшего поколения должны модернизироваться – Владимир Бебешко

Известный украинский музыкальный продюсер Владимир Бебешко в интервью «Главкому» объяснил, почему украинцы забыли о некогда популярных артистах Павле Зиброве, Алле Кудлай и Иво Бобуле.

«М1 смирились с тем, что музыка Винника и «Дзидзьо» пользуется популярностью. Поэтому и приглашать, и награждать их надо. И в том, что там (на ведущих музыкальных каналах страны – «Главком») нет ни Бобула, ни Кудлай, ни Зиброва, скорее, виноваты сами Бобул, Кудлай и Зибров. Они работают в своем стиле, а могли бы немножко модернизироваться, сделать свою музыку более стильной. И они собой не так активно занимаются, наверное», - отметил продюсер.

Алла Кудлай

По словам Владимира Бебешко, тем не менее, у артистов старшего поколения все равно есть своя публика. «Хотя у них есть своя публика: 50-60-летние. И, кстати, у нас же есть еще премия «Шлягер» - программа, где как раз могут наградить и Бобула, и Зиброва ...», - добавил Бебешко.

Иво Бобул

Также продюсер отметил, что не понимает того, как на российской сцене органично сосуществуют такие артисты, как Кобзон, Пьеха и Тимати. «У них там какой-то винегрет. А по моему мнению, должно быть все по жанрам. Вот представьте, пришла публика на Монатика, а здесь вываливает Зибрембо (речь идет о народном артисте Павла Зиброва. - «Главком»). Что он им «Крещатик» споет? И как его воспримут? Зато публике, которая придет на Зиброва, Кудлай или Бобула, не нужен будет Монатик, который будет прыгать по сцене, - они его не примут», - отметил продюсер.

Напомним, недавно Владимир Бебешко говорил, что 47-летней Билык пора на пенсию.

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