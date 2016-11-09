Продюсер Светланы Лободы: Я готова преподать пару мастер-классов по такту Тине Кароль



Розсилка ВІДПРАВИТИ

После воскресного телеэфира вокального шоу «Голос країни» между двумя украинскими певицами разгорелся нешуточный скандал.

Во время «выбора вслепую» тренер проекта Тина Кароль отпустила шпильку в адрес украинской певицы и давней конкурентки Светланы Лободы.

Когда одна из участниц шоу Анастасия Малашкевич исполнила хит Лободы «40 градусов», новоиспеченная народная артистка Украины Тина Кароль саркастически прокомментировала выступление:

«Наверное, оригинал должен послушать, как нужно исполнять эту песню».

Конечно же, не обошлось без комментариев команды Светланы Лободы на эту дерзкую реплику:

«Да, я видела этот фрагмент эфира – возмущенные фаны Светланы прислали видео, – рассказывает продюсер певицы Натэлла Крапивина. – Буду краткой: очень жаль, что человек, который сидит в «Голосе» так много лет, что уже буквально прирос к своему креслу и вызывает больше ассоциаций с его цветом, нежели с песнями, которые поет, так и не понял, что наша страна щедра на голоса, а украинский шоу-бизнес беден на личности.

А артист – это прежде всего личность! Большая, масштабная, светлая и сильная! Личность никогда не позволит себе унизительно высказываться в адрес коллег или самоутверждаться, пользуясь эфирным временем. И если новоиспеченная «народная» полагает, что, прикрываясь недвусмысленными связями, можно перестать быть человеком воспитанным, мне ее искренне жаль! Готова преподать пару мастер-классов по такту в обмен на пару уроков вокала. И еще готова подписать петицию к президенту о присвоении звания «заслуженный тренер Украины».

По материалам: Комсомольская Правда