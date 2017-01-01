Продюсер Верки Сердючки подтвердил информацию о прощальном туре

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Продюсер Верки Сердючки Юрий Никитин подтвердил намерения артистки отправиться в прощальный мировой тур и рассказал о желании звезды перезагрузить образ.

«Да, Верка Сердючка собирается в прощальный мировой тур. Сейчас мы активно обсуждаем этот проект, однако пока финальных дат нет», – рассказал Никитин.

Впрочем, стоит отметить, далеко не факт, что этот тур окажется прощальным, так как продюсер намекнул на перезагрузку образа Верки Сердючки.

«Я знаю, что он (Андрей Данилко – ред.) давно хотел перезагрузить образ. Возможно, это как раз именно тот момент», – отметил Никитин в интервью журналистам программы «Зірковий шлях».

Как сообщалось ранее, Верка Сердючка рассказала о намерениях отправиться в прощальный мировой тур.

«Я решила сделать мировой прощальный тур. Делать его мы будем с участием группы Mountain Breeze. В финале концерта этого прощального тура я сниму свою звезду и скажу: «Друзья, спасибо за это время, мы заканчиваем свою работу», – призналась Сердючка.