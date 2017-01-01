  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-біз
    Шоу-біз

    Продюсер Верки Сердючки подтвердил информацию о прощальном туре

    • Сьогодні, 16:29
    • Розсилка

    Продюсер Верки Сердючки Юрий Никитин подтвердил намерения артистки отправиться в прощальный мировой тур и рассказал о желании звезды перезагрузить образ.

    «Да, Верка Сердючка собирается в прощальный мировой тур. Сейчас мы активно обсуждаем этот проект, однако пока финальных дат нет», – рассказал Никитин.

    Читайте також

    Впрочем, стоит отметить, далеко не факт, что этот тур окажется прощальным, так как продюсер намекнул на перезагрузку образа Верки Сердючки.

    «Я знаю, что он (Андрей Данилко – ред.) давно хотел перезагрузить образ. Возможно, это как раз именно тот момент», – отметил Никитин в интервью журналистам программы «Зірковий шлях».

    Как сообщалось ранее, Верка Сердючка рассказала о намерениях отправиться в прощальный мировой тур.

    «Я решила сделать мировой прощальный тур. Делать его мы будем с участием группы Mountain Breeze. В финале концерта этого прощального тура я сниму свою звезду и скажу: «Друзья, спасибо за это время, мы заканчиваем свою работу», – призналась Сердючка.


    Читайте також
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ