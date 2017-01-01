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    Прощание с Паганелем: какие роли Лембит Ульфсак считал своим «актерским счастьем»

    • Сьогодні, 11:27
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    22 марта на 70-м году жизни скончался актер театра и кино Лембит Ульфсак. Он был одним из самых востребованных эстонских актеров в советском кино, его наиболее известными ролями стали Паганель в фильме «В поисках капитана Гранта» и Мистей Эй из «Мэри Поппинс, до свидания!».

    После окончания в 1970 г. актерского факультета Таллинской государственной консерватории он работал в молодежном театре Эстонской ССР, а затем перешел в труппу Академического театра драмы им. В. Кингисеппа. В 1985 г. он стал актером киностудии «Таллинфильм», его дебютом стала роль в фильме «Повесть о чекисте», а всесоюзную популярность принес образ Тиля Уленшпигеля в картине «Легенда о Тиле». В этом фильме он играл вместе с Евгением Леоновым, которого с тех пор считал «отцом своей органики». Леонов называл его «Лямбля» и учил азам актерского мастерства.

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    Его репертуарный диапазон был очень широк, актер создал яркие и запоминающиеся образы в фильмах «Смерть под парусом», «Арабелла – дочь пирата», «Тайна «Черных дроздов», «ТАСС уполномочен заявить» и др. А самым громким актерским успехом стали его работы в детских фильмах. Экстравагантный Паганель и харизматичный Мистер Эй полюбились не только маленьким зрителям, но и взрослой аудитории. Об этих ролях Ульфсак позже говорил так: «Это было моим актерским счастьем. Без этих картин моя кинобиография была бы совсем бледной».

    Хотя сам он не считал эти роли лучшими в своей кинокарьере, актер все же не мог отрицать их успех: «Картина «В поисках капитана Граната» принесла мне популярность: я помню, как меня стали узнавать, для молодого человека это было новое чувство. А «Мэри Поппинс» – это был хит. Я бы не сказал, что это художественная удача, но фильм до сих пор популярен, и песни из него – уже классика. Несколько лет назад я как-то вошел в ресторан, музыканты меня увидели – и начали играть «Тридцать три коровы»... Хотя я пел не сам, а просто двигал губами под фонограмму, публика думает, что песни исполняю я. Но самым интересным фильмом для меня был, пожалуй, «В поисках капитана Гранта» Станислава Говорухина: отличная компания, путешествия. И результат был очень милый, по-моему».

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    Лембит Ульфсак был одним из самых востребованных эстонских актеров
    Лембит Ульфсак в фильме «Легенда о Тиле»
    Лембит Ульфсак в фильме «Легенда о Тиле»
    Лембит Ульфсак в фильме «Пусть он выступит»,
    Лембит Ульфсак в фильме «ТАСС уполномочен заявить»,
    Кадр из фильма «Мэри Поппинс, до свидания!», 1983
    Кадр из фильма «Мэри Поппинс, до свидания!», 1983
    Обаятельный Паганель
    Кадр из фильма «В поисках капитана Гранта», 1985
    Обаятельный Паганель
    Кадр из фильма «В поисках капитана Гранта», 1985
    Кадр из фильма «Любовь – смертельная игра»,
    Кадр из фильма «Любовь – смертельная игра»,
    Кадр из фильма «Любовь – смертельная игра»,
    Лембит Ульфсак в фильме «Исаев», 2009
    Лембит Ульфсак в фильме «Исаев», 2009
    Лембит Ульфсак
    Прощание с Паганелем: какие роли Лембит Ульфсак считал своим «актерским счастьем»

    Когда в 1990-х наступил кризис в кинематографе, Лембит Ульфсак стал появляться на экране все реже, а затем вернулся Академический театр драмы. после этого он, по его признанию, «с кино общался мало, разве что как зритель». Хотя удач современного кинематографа не отрицал и признавал успехи коллег по цеху: так, он высоко оценил работы Евгения Миронова в фильмах «Идиот» и «Апостол», с удовольствием посмотрел сериал «Ликвидация», фильмы «12», «Возвращение» и «Кукушка».

    Лембит Ульфсак был дважды женат. Его сын от первого брака Юхан пошел по его стопам и стал актером театра и кино. Во втором браке у него родились две дочери, одна из них выбрала журналистику, а другая учится в художественном институте. В одном из интервью актер признался: «Самая большая радость в том, что я по сантиметрику вышел на самую простую философскую истину: в жизни надо нажимать на весла своей лодки. Самый большой заряд я получаю из своей семьи. Я думаю, что единственное человеческое творчество, которое имеет хоть какое-то философское оправдание – это дети».

    Джерело: Культурология

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