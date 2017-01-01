Прощание с Паганелем: какие роли Лембит Ульфсак считал своим «актерским счастьем»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

22 марта на 70-м году жизни скончался актер театра и кино Лембит Ульфсак. Он был одним из самых востребованных эстонских актеров в советском кино, его наиболее известными ролями стали Паганель в фильме «В поисках капитана Гранта» и Мистей Эй из «Мэри Поппинс, до свидания!».

После окончания в 1970 г. актерского факультета Таллинской государственной консерватории он работал в молодежном театре Эстонской ССР, а затем перешел в труппу Академического театра драмы им. В. Кингисеппа. В 1985 г. он стал актером киностудии «Таллинфильм», его дебютом стала роль в фильме «Повесть о чекисте», а всесоюзную популярность принес образ Тиля Уленшпигеля в картине «Легенда о Тиле». В этом фильме он играл вместе с Евгением Леоновым, которого с тех пор считал «отцом своей органики». Леонов называл его «Лямбля» и учил азам актерского мастерства.



Его репертуарный диапазон был очень широк, актер создал яркие и запоминающиеся образы в фильмах «Смерть под парусом», «Арабелла – дочь пирата», «Тайна «Черных дроздов», «ТАСС уполномочен заявить» и др. А самым громким актерским успехом стали его работы в детских фильмах. Экстравагантный Паганель и харизматичный Мистер Эй полюбились не только маленьким зрителям, но и взрослой аудитории. Об этих ролях Ульфсак позже говорил так: «Это было моим актерским счастьем. Без этих картин моя кинобиография была бы совсем бледной».

Хотя сам он не считал эти роли лучшими в своей кинокарьере, актер все же не мог отрицать их успех: «Картина «В поисках капитана Граната» принесла мне популярность: я помню, как меня стали узнавать, для молодого человека это было новое чувство. А «Мэри Поппинс» – это был хит. Я бы не сказал, что это художественная удача, но фильм до сих пор популярен, и песни из него – уже классика. Несколько лет назад я как-то вошел в ресторан, музыканты меня увидели – и начали играть «Тридцать три коровы»... Хотя я пел не сам, а просто двигал губами под фонограмму, публика думает, что песни исполняю я. Но самым интересным фильмом для меня был, пожалуй, «В поисках капитана Гранта» Станислава Говорухина: отличная компания, путешествия. И результат был очень милый, по-моему».

Когда в 1990-х наступил кризис в кинематографе, Лембит Ульфсак стал появляться на экране все реже, а затем вернулся Академический театр драмы. после этого он, по его признанию, «с кино общался мало, разве что как зритель». Хотя удач современного кинематографа не отрицал и признавал успехи коллег по цеху: так, он высоко оценил работы Евгения Миронова в фильмах «Идиот» и «Апостол», с удовольствием посмотрел сериал «Ликвидация», фильмы «12», «Возвращение» и «Кукушка».



Лембит Ульфсак был дважды женат. Его сын от первого брака Юхан пошел по его стопам и стал актером театра и кино. Во втором браке у него родились две дочери, одна из них выбрала журналистику, а другая учится в художественном институте. В одном из интервью актер признался: «Самая большая радость в том, что я по сантиметрику вышел на самую простую философскую истину: в жизни надо нажимать на весла своей лодки. Самый большой заряд я получаю из своей семьи. Я думаю, что единственное человеческое творчество, которое имеет хоть какое-то философское оправдание – это дети».

Джерело: Культурология