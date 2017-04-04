Просто забыл: Дорн объяснил, почему сфотографировался с Валерией и Пригожиным

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Музыкант прокомментировал скандальное фото, которое наделало шуму в соцсетях

Иван Дорн прокомментировал скандальное фото с российской певицей Валерией и ее супругом, продюсером Иваном Пригожиным, которое наделало много шума в соцсетях.

Как сообщал Главком, на днях в сети появился снимок украинского певца Ивана Дорна, который принял участие в записи передачи на российском телеканале MTV, с певицей Валерией и продюсером Иосифом Пригожиным (оба с 2014 года внесены в черные списки, которые подразумевают запрет въезда в Украину).

Артиста обвинили в непатриотичности из-за фото с персонами нон-грата, часть пользователей предположили, что взгляды Дорна изменились с тех пор, как он выступал в футболке с трезубом на «Новой волне» и признавался в любви к украинскому языку.

Публикация от VALERIYA (@valeriya) Апр 4 2017 в 5:19 PDT

Сам певец в комментарии для «КП» в Украине» свой поступок объяснил следующим образом. «Знаете, я совсем забыл, что они запрещены!», - сказал Дорн в ответ на вопрос журналиста и засмеялся.

Представитель артиста в России Дарья добавила, что команда артиста никогда не знает заранее, какие встречи и с какими людьми могут случиться на том или ином эфире. «Да, на съемках Иван встретил Пригожина с Валерией, но не переживайте - дуэта не будет!», - добавила представитель артиста.