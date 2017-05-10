Прозрачная вышиванка, джинсы и новый трек: Джамала спела I Believe In U
- Сьогодні, 18:27
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Победительница международного песенного конкурса «Евровидение-2016» исполнила фрагмент новой песни
Украинская певица Джамала исполнила песню в помещении, где проходят пресс-конференции участников конкурса.
Напомним, что Джамала исполнит песню I Believe In U во время финала международного песенного конкурса «Евровидение-2017», который пройдет 13 мая в Киеве.
По словам певицы, новая песня I Believe In U посвящена тем людям, которые умеют поддержать других и вдохновить.
Напомним, что впервые за всю историю конкурса победительница «Евровидения» выйдет на сцену трижды. В минувший вторник, во время первого полуфинала украинская певица Джамала поразила исполнением песни «1944», которая принесла ей победу в 2016 году.