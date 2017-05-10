Прозрачная вышиванка, джинсы и новый трек: Джамала спела I Believe In U

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Победительница международного песенного конкурса «Евровидение-2016» исполнила фрагмент новой песни

Украинская певица Джамала исполнила песню в помещении, где проходят пресс-конференции участников конкурса.

Напомним, что Джамала исполнит песню I Believe In U во время финала международного песенного конкурса «Евровидение-2017», который пройдет 13 мая в Киеве.

По словам певицы, новая песня I Believe In U посвящена тем людям, которые умеют поддержать других и вдохновить.

Exclusive Ексклюзивно для Вас Частинка нової пісні Джамали #IBelieveInU #jamala #eurovision #eurovision2017 #esc2017 Публикация от Eurovision Ukraine Евровидение (@eurovision.ua) Май 10 2017 в 5:06 PDT

Напомним, что впервые за всю историю конкурса победительница «Евровидения» выйдет на сцену трижды. В минувший вторник, во время первого полуфинала украинская певица Джамала поразила исполнением песни «1944», которая принесла ей победу в 2016 году.